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In viaggio senza commissioni e sorprese con le carte BBVA

Un breve approfondimento sulle carte della banca spagnola BBVA ora che milioni di italiani si apprestano ad andare in vacanza.
In viaggio senza commissioni e sorprese con le carte BBVA
Un breve approfondimento sulle carte della banca spagnola BBVA ora che milioni di italiani si apprestano ad andare in vacanza.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 ago 2026
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Le spese per le vacanze estive non includono soltanto gli hotel, i voli, i pranzi, le cene e le varie attività da svolgere, ma spesso e volentieri anche i costi legati all’utilizzo della carta di debito o credito in un Paese diverso dall’Italia. Spese che vengono azzerate con le carte BBVA, che non prevedono alcuna commissione sul cambio valuta.

La banca spagnola BBVA prevede inoltre un conto online a canone zero per sempre, più il 3% di remunerazione della propria liquidità e il 3% di cashback per sei mesi. In seguito si può fare affidamento su una remunerazione garantita a lungo termine fino al 31 dicembre 2027 (il tasso di remunerazione massimo a cui si può ambire è intorno al 2% annuo lordo).

Pagina offerta BBVA

bbva 3% interessi

Entrando più nello specifico, se si sceglie di aprire un nuovo conto BBVA si riceve una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard con cui pagare in valuta estera senza commissioni sul cambio e prelevare senza spese a partire da 100 euro.

Se ad esempio a fine agosto si ha in programma un viaggio negli Stati Uniti della durata di due settimane, è ipotizzabile pensare a una spesa complessiva di 4.000 euro in valuta estera tra hotel, acquisti di tutti i giorni e ristoranti. In uno scenario tradizionale, la commissione sul cambio valuta si aggira intorno all’1,5%, di conseguenza, il costo aggiuntivo durante il viaggio è intorno ai 60 euro. Con BBVA, invece, non si paga alcuna commissione.

Per quanto riguarda i prelievi, la banca spagnola assicura lo 0% di commissioni nei Paesi dell’Unione europea per importi pari o superiori a 100 euro. Tale limite viene cancellato invece se si viaggia in Spagna o in Turchia, dove è possibile ritirare contanti senza commissioni in qualsiasi sportello BBVA e Garanti BBVA indipendentemente dall’importo di cui si ha bisogno.

Pagina offerta BBVA

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