Tra stazioni, hotel, aeroporti e bar, durante un viaggio può capitare di collegare Mac e iPhone a reti Wi-Fi che non si conoscono. Sono comode per consultare un orario, lavorare qualche minuto o organizzare gli spostamenti, ma è meglio non considerarle equivalenti alla rete di casa. Per chi usa entrambi i dispositivi e si connette spesso fuori, Intego ONE Complete riunisce in un solo abbonamento strumenti di sicurezza per Mac e funzioni dedicate anche all’iPhone, oltre a una VPN utilizzabile su entrambi.

Il piano Complete è al centro dell’offerta Black Friday di Intego ONE, con uno sconto del 50% fino al 6 dicembre 2026 incluso tramite il link partner dedicato. Il pacchetto comprende antivirus, firewall e SmartClean per Mac, Intego VPN per Mac e iPhone e controlli della sicurezza Wi-Fi e delle impostazioni di sicurezza su iPhone.

Che cosa cambia quando si usa una rete pubblica

Le reti Wi-Fi di hotel e locali sono condivise da molte persone e la loro configurazione può variare. Il nome della rete, da solo, non basta per stabilire chi la gestisce o quanto siano affidabili le sue impostazioni. È buona norma scegliere con attenzione il punto di accesso, chiedere al personale quale rete usare quando si è in un hotel o in un bar e non ignorare avvisi inattesi relativi alla connessione.

Una VPN, acronimo di Virtual Private Network, crea un collegamento cifrato tra il dispositivo e un server VPN. In termini semplici, riduce la possibilità che altre persone sulla stessa rete possano leggere il traffico non protetto scambiato tra il dispositivo e il servizio VPN. Può inoltre nascondere il proprio indirizzo IP ai siti visitati, sostituendolo con quello del server a cui si è collegati.

La VPN è uno strumento di privacy, ma non rende anonimi in assoluto e non protegge da qualsiasi minaccia online. Non impedisce di consegnare volontariamente dati a un sito falso, non sostituisce le connessioni HTTPS e non rende sicuro un file scaricato da una fonte sconosciuta. Anche con la VPN attiva è quindi importante controllare gli indirizzi web, non installare profili o applicazioni di dubbia provenienza e usare password robuste.

Intego ONE Complete: un piano per Mac e iPhone

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Intego ONE è una suite progettata per l’ecosistema Mac. Complete aggiunge alle funzioni per il computer la VPN e alcuni strumenti per iPhone. Su Mac il piano include l’antivirus in tempo reale, il firewall bidirezionale e SmartClean. Il primo controlla il sistema alla ricerca di minacce; il firewall permette di gestire le connessioni delle app e di consultare informazioni sull’attività di rete; SmartClean offre strumenti per controllare lo spazio disponibile e rimuovere applicazioni con i relativi file residui.

La VPN Intego è inclusa sia per Mac sia per iPhone. Può essere attivata quando ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica, ad esempio durante una sosta in stazione o nella hall di un albergo. Le connessioni cifrate aiutano a proteggere il traffico sul tratto tra il dispositivo e il server VPN, mentre la funzione di privacy della posizione nasconde l’indirizzo IP agli operatori dei siti raggiunti.

Su iPhone Complete comprende inoltre la verifica della sicurezza e della velocità della connessione Wi-Fi e il controllo delle impostazioni di sicurezza. Questi strumenti aiutano a controllare alcuni aspetti della configurazione e della rete utilizzata. La protezione antivirus e il firewall del piano si riferiscono invece al Mac: è importante non confondere la copertura dei dispositivi. Complete non significa che l’iPhone disponga dello stesso antivirus previsto per macOS; estende all’iPhone la VPN e i controlli indicati per la sicurezza Wi-Fi e le impostazioni.

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Alcune precauzioni pratiche mentre si è fuori casa

Quando si viaggia, ci sono abitudini semplici che possono ridurre i rischi. Prima di accedere a un servizio, conviene verificare di essere sul sito corretto e non inserire credenziali dopo aver seguito link ricevuti da messaggi inattesi. Per pagamenti e operazioni sensibili, è preferibile usare app e siti ufficiali, mantenere aggiornati i dispositivi e proteggere l’account con l’autenticazione a più fattori quando disponibile.

Una VPN è particolarmente utile quando si desidera cifrare la connessione su una rete condivisa, ma non deve diventare l’unico criterio per giudicare sicura ogni attività. Non elimina il rischio di phishing e non impedisce a un’app installata sul dispositivo di raccogliere dati secondo i permessi concessi. La sicurezza dipende anche dalle impostazioni, dagli aggiornamenti e dalle scelte dell’utente.

Per chi ha già un Mac e un iPhone, il vantaggio di Complete è avere VPN e strumenti dedicati ai due dispositivi in un unico piano, senza dover acquistare un abbonamento VPN separato per ciascuno. La dashboard di Intego ONE raccoglie le funzioni disponibili e permette di gestire la suite da un’interfaccia comune.

Sconto Black Friday fino al 6 dicembre

Intego ONE Complete è in promozione con uno sconto del 50% fino al 6 dicembre 2026 incluso, applicato automaticamente al checkout tramite il link partner associato a questo articolo.

Prezzo promozionale: 2,71€/mese

Durata dell’abbonamento: 2 anni

Scadenza dell’offerta: 6 dicembre 2026

Il rinnovo dell’abbonamento è automatico alla tariffa in vigore, salvo disdetta. Intego indica inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, secondo le condizioni previste.

La promozione è disponibile esclusivamente tramite il link partner dedicato e termina il 6 dicembre 2026 incluso.

In collaborazione con Intego

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