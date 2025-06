In vacanza, porta con te Netflix Italia, DAZN e RaiPlay grazie a NordVPN

Stai per partire per un viaggio all’estero e già ti prende il panico all’idea di non poter vedere la tua serie del cuore o la nuova puntata del tuo programma preferito? Respira, rilassati e metti in valigia la soluzione: NordVPN. Con lei, il tuo streaming resta 100% made in Italy, anche se sei dall’altra parte del pianeta.

Guarda i tuoi contenuti preferiti ovunque. Davvero ovunque.

Con NordVPN puoi collegarti a un server italiano e accedere ai tuoi abbonamenti come se fossi sul divano di casa. Che tu sia a Barcellona, a Bali o in un ostello sperduto in Islanda, potrai vedere RaiPlay, Netflix, Now, Infinity, DAZN e tutto il resto senza restrizioni, blackout o messaggi tipo “contenuto non disponibile nel tuo Paese”.

La promo estiva di NordVPN è tutto quello che serve per guardare contenuti italiani in vacanza e navigare in totale sicurezza. Ecco cosa ti porti a casa:

VPN super veloce con server in Italia e in oltre 60 Paesi

Fino al 72% di sconto sul piano biennale (prezzi da 3,39€/mese)

In regalo una eSIM da 10GB con Saily, per restare connesso ovunque senza roaming assassino

Accesso illimitato a contenuti geo-bloccati

Protezione completa dei tuoi dati anche sulle reti Wi-Fi pubbliche

Scarichi l’app, scegli “Italia” tra i server e in pochi secondi ti senti di nuovo a casa, anche se stai sorseggiando un mojito a Cancún. Con un solo clic, NordVPN ti protegge, ti collega e ti lascia libero di vivere la tua estate digitale senza compromessi. Non c’è niente di meglio che godersi le vacanze sapendo che potrai guardare i tuoi film, partite e programmi preferiti, anche in aeroporto, in treno o in spiaggia sotto l’ombrellone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.