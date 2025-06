In vacanza con ExpressVPN a soli 17 centesimi al giorno: hai anche una eSIM gratis

Per chi cerca protezione, velocità e libertà online, questa è l’occasione perfetta. ExpressVPN lancia una promozione imbattibile: 2 anni + 4 mesi GRATIS, con un risparmio fino al 61% sul prezzo regolare. A soli 4,87 euro al mese, pari a 17 centesimi al giorno, potrai navigare in sicurezza, ovunque ti trovi, con una connessione ultraveloce e stabile. E in più, ricevi una eSIM gratuita da 5GB firmata Holiday.com e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Cosa include ExpressVPN?

ExpressVPN è molto più di una semplice VPN. È uno strumento essenziale per proteggere i tuoi dati personali e accedere a contenuti senza confini, con un solo clic. Ecco cosa include questa offerta esclusiva:

Installazione in 90 secondi su qualsiasi dispositivo (Windows, Mac, iOS, Android, router e smart TV)

su qualsiasi dispositivo (Windows, Mac, iOS, Android, router e smart TV) Navigazione ad alta velocità grazie al protocollo Lightway

Streaming in qualità 4K senza interruzioni: accedi ai tuoi contenuti preferiti da tutto il mondo

senza interruzioni: accedi ai tuoi contenuti preferiti da tutto il mondo Sicurezza avanzata con crittografia di livello militare e server offuscati

e server offuscati Nessun tracciamento: la tecnologia TrustedServer cancella tutto a ogni riavvio, e la politica no-log garantisce anonimato completo

cancella tutto a ogni riavvio, e la politica garantisce anonimato completo Threat Manager integrato: blocca tracker e domini sospetti prima che ti raggiungano

integrato: blocca tracker e domini sospetti prima che ti raggiungano Fino a 8 dispositivi connessi contemporaneamente, senza limiti di uso o disconnessioni

connessi contemporaneamente, senza limiti di uso o disconnessioni MediaStreamer per sbloccare contenuti anche su console di gioco e dispositivi non compatibili

Una VPN è utilissima in diverse occasioni: ad esempio per accedere a siti bloccati o contenuti streaming limitati, quando viaggi all'estero e vuoi continuare a usare i servizi italiani senza restrizioni, oppure per proteggere le proprie informazioni quando ci si collega a Wi-Fi pubblici (in aeroporti, hotel, bar...). È utile anche per troncare il tracciamento online e gli annunci mirati.

Con la nuova offerta ExpressVPN, a soli 4,87 euro al mese (con uno sconto del 61%) ottieni un abbonamento biennale con 4 mesi gratis, più una eSIM gratuita da 5GB e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Attiva oggi ExpressVPN online in pochi minuti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.