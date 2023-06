In partenza? Prima pensa all'hosting: WordPress Start a metà prezzo

L'estate si avvicina e i professionisti del digitale sono pronti a godersi un po' di meritato riposo dopo mesi di lavoro intenso. Ma prima di partire per le vacanze, c'è una grande opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie all'offerta Keliweb in corso, puoi acquistare il piano WordPress Start con il 50% di sconto. Questa promozione è valida solo per il primo anno e per nuove attivazioni, quindi è il momento perfetto per agire e dare il via al tuo progetto online a un prezzo imbattibile.

La potenza di WordPress Start

Se sei all'inizio del tuo percorso professionale online o stai cercando una soluzione di hosting condiviso economica, il piano WordPress Start è esattamente ciò di cui hai bisogno. Non solo ti consente di risparmiare denaro grazie al 50% di sconto, ma ti offre anche un servizio di hosting semidedicato che supera i limiti di ogni piano condiviso. Con WordPress Start, avrai a disposizione risorse condivise e risorse dedicate, permettendoti di creare e gestire siti web, blog e persino negozi online con WordPress, il CMS più popolare al mondo.

L'identità online è fondamentale per il successo di qualsiasi attività nel mondo digitale. Grazie al piano WordPress Start, puoi ottenere una presenza online forte e professionale fin da subito. Non dovrai preoccuparti dei limiti delle risorse condivise, poiché questo servizio di hosting ti offre una combinazione di risorse condivise e risorse dedicate. Ciò significa che avrai a disposizione la potenza necessaria per far crescere il tuo sito web senza compromettere la velocità e l'affidabilità.

Pianifica il successo estivo

Ecco le risorse principali incluse nel piano WordPress Start:

Dominio .it gratis

2 v Core CPU

10 GB SSD Spazio Web

2 GB RAM Dedicata

10 Caselle Email

3 Database MySQL

Tool di Migrazione

Pannello cPanel

Certificato SSL e HTTP/2

Backup Plus

Supporto tecnico h24

Mentre le temperature si alzano e le vacanze si avvicinano, cogli l'opportunità di pianificare il successo della tua attività online. Acquistando il piano WordPress Start con il 50% di sconto, avrai il tempo necessario per configurare e personalizzare il tuo sito web, blog o negozio online in modo ottimale prima di partire per le vacanze estive. A settembre, sarai pronto a lanciarti con tutte le carte in regola per raggiungere il successo desiderato.

