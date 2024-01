In cucina il supporto arriva dal Forno a Microonde Samsung al 32% DI SCONTO

Samsung ha una vastissima presenza in tantissimi settori della tecnologia, dell'elettronica di consumo ecc... Oggi, su Amazon, il forno a microonde Samsung è in offerta con un maxi sconto del 32% e un prezzo finale d'acquisto di 99,99€.

L'alleato definitivo in cucina è il forno a microonde Samsung: scontato del 32%

Il forno a microonde Grill Advanced di Samsung rappresenta l'apice della versatilità e dell'efficienza in cucina. Con una capacità di 23 litri e dimensioni di 39,2P x 48,9L x 27,5H cm in un elegante colore bianco, questo apparecchio offre prestazioni avanzate per soddisfare le esigenze di cottura più esigenti.

La sua caratteristica speciale include una funzione combinata di forno a microonde e grill, con una potenza di 800 W per il microonde e 1100 W per il grill, garantendo una varietà di opzioni per preparare piatti deliziosi e croccanti.

Il forno è dotato di un Triplo Sistema di Distribuzione delle microonde, che diffonde le microonde in tre direzioni per garantire una cottura accurata e uniforme. La funzione di cottura automatica semplifica ulteriormente il processo.

La funzione di Mantieni in caldo è ideale quando hai bisogno di preparare più piatti contemporaneamente, garantendo che tutte le pietanze siano alla giusta temperatura e pronte da servire. La modalità Quick Defrost facilita la scongelamento, calcolando automaticamente il tempo ideale in base al tipo di alimento e al peso. Con un controller a Push Button e un design libero installazione, questo forno a microonde Grill Advanced di Samsung è una soluzione culinaria completa.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 32% sul forno a microonde Samsung che viene venduto al costo totale di 99,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.