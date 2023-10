Impossibile perdersi con il localizzatore GPS al 50% DI SCONTO

Un localizzatore GPS è uno strumento versatile che fornisce dati di posizione accurati e ha un'ampia gamma di applicazioni che spaziano dalla navigazione alla sicurezza personale, dalla gestione delle flotte all'attività all'aperto e altro ancora. La sua utilità deriva dalla sua capacità di determinare la posizione geografica con grande precisione, il che lo rende prezioso in molte situazioni. Oggi segnaliamo l'offerta di Amazon sul localizzatore GPS da 6000 mAh: 50% di sconto tramite coupon e prezzo finale di 14,74€.

Nessun problema di orientamento con il localizzatore GPS a metà prezzo

Il Tracker S20 è un dispositivo di localizzazione che offre un abbonamento conveniente con diverse opzioni di pagamento. Puoi scegliere tra un canone mensile di 4,69€, un pagamento unico ogni due anni di 112,56€, o un'opzione annuale di 4,99€ al mese (con un totale di 59,99€ all'anno). In alternativa, puoi optare per i pagamenti trimestrali di 6,6€ al mese, che ammontano a 19,8€ ogni tre mesi. È facile trovare l'applicazione "Tracker One" su Google Play o sull'App Store per iniziare a utilizzare il dispositivo.

Il Tracker S20 è dotato di una batteria ricaricabile da 6000 mAh che consente di inviare dati di posizione anche dopo la chiusura. È semplice da installare su oggetti metallici grazie al suo forte magnetismo. Questo dispositivo offre funzionalità avanzate, tra cui un allarme intelligente per il parafango che ti avvisa quando il dispositivo entra o esce da una determinata area. Riceverai notifiche in tempo reale per SOS, allarmi di sovravelocità e tracciamento del veicolo. Inoltre, è dotato di un sensore di luce e di un allarme di smontaggio. Il Tracker S20 è progettato per un basso consumo energetico e ti avvisa quando la batteria è scarsa.

L'offerta di Amazon prevede un 50% di sconto applicabile tramite coupon per un prezzo finale di 14,74€. Approfittane!