Importa in automatico le tue fatture, risparmia tempo con Tot

Con Tot è possibile accedere a un conto aziendale completo e personalizzabile: tra i punti di forza del servizio c'è anche la possibilità di risparmiare tempo nella gestione contabile della propria attività, andando a sfruttare una serie di strumenti che vanno ad integrarsi alla tradizionale offerta di banking.

Per chi sceglie Tot, infatti, c'è la possibilità di importare in automatico tutte le fatture emesse a prescinere dal sistema di fatturazione elettronica in uso ed effettuare i relativi pagamenti in modo semplice grazie all’import automatico di tutti i dati che servono per pagare. Basta un click infatti per creare un bonifico SEPA precompilato (con tutti i dati del beneficiario e l'importo già inserito), velocizzando le operazioni e migliorando velocità e precisione nei pagamenti a beneficio dell'efficienza generale.

Per iniziare a utilizzare Tot è possibile accedere a un mese di prova gratuita, andando a selezionare uno dei piani disponibili per i nuovi clienti. Per i dettagli completi è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Tot, tramite il box riportato qui di sotto.

La gestione aziendale diventa più semplice con Tot

Uno dei principali vantaggi per chi sceglie il conto aziendale di Tot è l'integrazione tra i servizi di banking e gli strumenti di gestione finanziaria e contabile dell'azienda. Con Tot, in sostanza, non ci accede a un semplice conto ma a un servizio integrato che offre vari strumenti aggiuntivi per la gestione della propria attività.

Grazie alla piattaforma di gestione, infatti, è possibile trasformare una fattura ricevuta in un bonifico, andando a velocizzare i tempi per l'elaborazione dei pagamenti in uscita. Ci sono anche altre funzioni molto comode come l'integrazione diretta con il Cassetto Fiscale dell'azienda e la possibilità di effettuare la riconciliazione delle fatture e l'export del file per la prima nota da passare al proprio commercialista.

I clienti Tot, inoltre, hanno la possibilità di garantire l'accesso alla piattaforma al commercialista e ai propri collaboratori, in modo da rendere ancora più efficiente la gestione degli aspetti finanziari e contabili dell'azienda, a prescindere dalla grandezza della stessa.

La piattaforma di gestione di Tot è dotata di vari strumenti per la categorizzazione e il monitoraggio delle transazioni, in entrata e in uscita, e rappresenta, quindi, un'arma in più per rendere la propria azienda più efficiente e produttività, anche dal punto di vista amministrativo e contabile.

L'offerta di Tot per il conto aziendale si articola in 6 diversi piani, con la possibilità per i clienti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze, sfruttando anche un mese di prova gratuita. I costi partono da 7 euro + IVA al mese (con fatturazione annuale). I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.