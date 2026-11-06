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L'imperatrice risposata: il calendario di uscita dei prossimi episodi su Disney+

L'imperatrice risposata: il calendario di uscita dei prossimi episodi su Disney+
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 nov 2026
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Questa settimana su Disney+ sono usciti i primi quattro episodi della nuova serie televisiva L’imperatrice risposata, k-drama diretto da Cho Su-won con protagonisti gli attori Shin Min-a, Ju Ji-hoon e Lee Jong-suk. La mini serie ha al centro la storia dell’imperatrice Navier (interpretata da Shin Min-a), sconvolta dalla richiesta di divorzio del marito – l’imperatore Sovieshu (interpretato da Ju Ji-hoon) per sposare l’amante (il personaggio di Rashta ha il volto dell’attrice Lee Se-young). Non accettando la sconfitta, Navier decide di allearsi con il principe rivale Heinrey, disposta a tutto pur di riconquistare il suo trono.

L’imperatrice risposata è disponibile in esclusiva su Disney+, il servizio streaming che include i grandi classici Disney, nuovi Originals, le serie Marvel, la saga di Star Wars, i titoli targati Hulu, i film d’animazione Pixar e i documentari di National Geographic. Al momento è in offerta a partire da 5,99 euro al mese per sei mesi, poi si rinnova al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento (a partire da 6,99 euro al mese).

Pagina offerta Disney+

imperatrice risposata

Tornando alla novità di questa settimana, ecco quando escono i prossimi episodi della serie televisiva L’imperatrice risposata:

  • 4 novembre: primi quattro episodi già disponibili
  • 11 novembre: quinto e sesto episodio
  • 18 novembre: settimo e ottavo episodio
  • 25 novembre: nono e decimo episodio (finale di stagione)

La protagonista della serie, l’attrice Shin Min-a, è diventata popolare nei primi anni di carriera per la commedia di arti marziali Volcano High e per la pellicola romantica Madeleine. Nel 2010 partecipò al drama Nae yeojachin-guneun gumiho, nel ruolo di una gumiho (una figura fantastica, molto popolare in Corea, che qui in Europa può essere paragonata ad una fata).

Un’altra serie per cui è nota al pubblico coreano è Arang sattojeon, serie televisiva storica del 2012. Da undici anni ha una relazione con l’attore Kim Woo-bin, con cui è sposata da quasi un anno.

Pagina offerta Disney+

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