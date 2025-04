Impedisci l'accesso alla tua webcam con Norton e risparmia il 70%

Una delle minacce più pericolose quando navighi online o semplicemente sei al PC riguarda gli attacchi alla webcam, con hacker e malintenzionati che cercano di spiare la tua vita privata attraverso la fotocamera del tuo computer o dispositivo. Ma grazie a SafeCam di Norton, non dovrai più preoccuparti di questo.

Attualmente Norton 360 Advanced, il piano che include anche la protezione dalla webcam, è in sconto del 70% al prezzo di 3,33€ al mese per un anno. Per avere questa promozione basta andare sul sito di Norton. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona SafeCam e le altre principali funzionalità di questo antivirus.

SafeCam e molto altro: tutti i vantaggi di uno scudo come Norton

Safecam monitora costantemente l'accesso alla tua webcam e ti avvisa immediatamente nel caso in cui un’applicazione non autorizzata stia cercando di utilizzarla. Se rilevato, il programma blocca l'accesso, impedendo a chiunque di attivare la webcam senza il tuo consenso.

Oltre a questa funzionalità, Norton 360 Advanced offre una suite completa di strumenti di sicurezza che ti proteggono da una vasta gamma di minacce online. Il programma include la protezione contro malware, ransomware, virus e spyware, per rilevare e bloccare qualsiasi minaccia prima che possa danneggiare il tuo sistema.

Tra le altre caratteristiche incluse, abbiamo anche una protezione avanzata contro il phishing: le e-mail sospette vengono monitorate, in modo tale da individuare potenziali link pericolosi. E per una protezione ancora più forte, Norton integra nel suo piano una VPN, con cui è possibile navigare in modo sicuro, anche su reti Wi-Fi pubbliche. I tuoi dati rimarranno criptati e il tuo indirizzo IP nascosto.

Approfitta dell'attuale offerta di Norton, che ti permette di acquistare il piano annuale a soli 3,33€ al mese grazie a uno sconto del 70%. Non solo ottieni una protezione avanzata contro le minacce online, ma puoi usufruire di una garanzia di rimborso di 30 giorni, per testare il servizio senza rischi. Visita il sito ufficiale di Norton per attivare l’offerta e proteggere la tua webcam e la tua identità online, a un prezzo davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.