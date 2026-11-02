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Imparare una nuova lingua costa meno: Babbel dimezza il prezzo dell'abbonamento annuale

Inglese, spagnolo e non solo: Babbel taglia del 50% il prezzo dell'abbonamento.
Imparare una nuova lingua costa meno: Babbel dimezza il prezzo dell'abbonamento annuale
Inglese, spagnolo e non solo: Babbel taglia del 50% il prezzo dell'abbonamento.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 2 nov 2026
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Imparare una nuova lingua è uno di quei progetti che spesso rimandi: magari inizi con entusiasmo ma poi, tra lavoro e altri impegni non riesci a dedicargli il tempo che vorresti. Babbel prova a rendere più semplice il primo passo offrendoti il 50% di sconto sull'abbonamento di 12 mesi alla sua piattaforma.

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Una volta attivato l'abbonamento, avrai la possibilità di scegliere tra 13 lingue diverse, comprese inglese, spagnolo, tedesco, francese e portoghese, e seguire le lezioni direttamente quando hai un momento libero. La piattaforma fa sì che tu possa imparare attraverso attività diverse, che siano podcast, corsi tradizionali, giochi, così da rendere lo studio sempre stimolante.

Babbel ha studiato un metodo che ti ripropone il lessico nei momenti giusti allo scopo di farti consolidare le parole più difficili e ricordarle poi facilmente. Questi corsi sono stati sviluppati da un team di oltre 150 esperti in didattica, con contenuti pensati per accompagnarti passo dopo passo nell'apprendimento.

Con risultati garantiti già in due mesi, lo sconto del 50% sull'abbonamento annuale è una buona occasione per iniziare e smettere di rimandare.

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