Impara una nuova lingua sotto l'ombrellone con l'app Mondly

Alcune delle tante ore che trascorrerete in spiaggia quest'estate potete sfruttarle in modo creativo. Come? Imparando una nuova lingua, magari proprio l'inglese, senza la necessità di acquistare un corso in presenza o rubare tempo prezioso per i propri interessi. Per riuscirci prendete in considerazione l'utilizzo di Mondly, premiata come App dell'Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple.

L'applicazione Mondly unisce esercizi incentrati sulla conversazione, lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale, con l'obiettivo di farvi parlare nuove lingue come foste madrelingua. Tra le lingue che potete imparare vi sono anche l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco.

In questi giorni, grazie ai saldi estivi di Mondly, beneficiate di uno sconto del 68% sul piano a vita con accesso a 41 lingue, oltre che di uno sconto del 60% sul piano di 12 mesi, con prezzi rispettivamente pari a 103,97 euro e 62,32 euro.

Imparare una nuova lingua quest'estate con Mondly

Uno dei vantaggi principali offerti dall'app Mondly è imparare una nuova lingua in breve tempo e in modo efficace. Alla base del suo successo vi è il focus di studio sulle frasi di uso comune e non più sulle singole parole come invece avviene ancora oggi a scuola: questo cambio di paradigma consente di memorizzare le parole più usate e a formare frasi nella nuova lingua nel giro di pochi minuti e non più in ore o giorni come in passato.

Altri due punti di forza di Mondly sono la collaborazione con i madrelingua e l'utilizzo di un chatbot dotato di riconoscimento vocale di livello avanzato. Relazionandosi con madrelingua professionisti consente agli studenti virtuali di Mondly di avere pronunce impeccabili e accenti naturali, mentre il chatbot proprietario permette di esercitarsi in conversazioni reali.

Infine, Mondly utilizza un sistema di ripetizione unico nel suo genere, con intervalli per la ripetizione efficaci e collaudati grazie ai quali apprendere nuove lingue nel più breve tempo possibile diventa un gioco da ragazzo.

