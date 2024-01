Impara una nuova lingua in modo velocissimo con Babbel

Vorresti imparare una lingua ma non hai tempo materiale per farlo? Con Babbel, app pluripremiata, potrai riuscirci in brevissimo tempo grazie a metodi che hanno conquistato gli utenti in tutto il mondo.

Con Babbel, apprendere una lingua straniera diventa non solo efficace ma anche divertente. Continua a leggere per scoprire come Babbel rende la tua esperienza di imparare una nuova lingua davvero unica.

Babbel usa metodi sviluppati da esperti di lingue

Babbel non è la solita app per imparare le lingue, ma una vera e propria soluzione completa sviluppata da esperti di lingue.

Per questo è diversa dalle altre app presenti sul mercato. Le lezioni sono incentrate su conversazioni reali, che affronterai nei corsi di lingua live tenuti da insegnanti certificati.

Per quanto riguarda i piani di studio, quelli offerti da Babbel sono flessibili e personalizzati. Puoi scegliere tra brevi lezioni che si concentrano sulle conversazioni reali oppure partecipare a corsi di lingua live tenuti da insegnanti qualificati.

Tutto è flessibile, poiché sei tu a decidere il piano più adatto ai tuoi ritmi e ai tuoi obiettivi. Se ti abboni a un piano Babbel, potrai accedere a diverse risorse che ti consentono lo sviluppo di abilità linguistiche che puoi poi applicare alla vita di tutti i giorni.

I piani di abbonamento di Babbel sono tre:

piano Lifetime a soli 299,99 euro invece di 599,99 euro;

invece di 599,99 euro; piano di 12 mesi a 5,99 euro al mese ;

; piano di 6 mesi a soli 8,99 euro al mese.

Con Babbel, potrai memorizzare e usare parole complesse in poco tempo. Ciò grazie a un metodo scientificamente sviluppato, con cui ripeterai il lessico al momento giusto.

Se vuoi imparare a parlare in modo fluido una nuova lingua, con Babbel ci riuscirai in poco tempo. Non perdere questa occasione: clicca sul bottone qui sotto e iscriviti subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.