Impara una nuova lingua con Mondly: 96% di sconto sul piano a vita

Mondly, piattaforma numero uno a livello internazionale per imparare le lingue straniere online, continua a mantenere attiva l'offerta di inizio 2024: 96% di sconto sul piano a vita, in promo a 89,99 euro invece di 1.999,99 euro. Grazie a questo pacchetto, è possibile imparare fino a 41 lingue straniere senza abbonamenti né altro, ma con un unico pagamento.

Nel corso degli ultimi anni Mondly ha ricevuto numerosi importanti riconoscimenti, su tutto App dell'Anno e Migliore nuova app da parte rispettivamente di Facebook e Apple. A testimonianza del suo successo, gli oltre 110 milioni di download, che ne certificano lo status di migliore app per l'apprendimento online delle lingue.

Il piano a vita dell'app Mondly in promo a soli 89,99€

Alla base del successo di Mondly Premium vi è un metodo di studio rivoluzionario, tra lezioni in realtà aumentata, esercizi incentrati su frasi anziché su singole parole e riconoscimento vocale. La stragrande maggioranza di studenti indica Mondly come un'applicazione con cui è possibile imparare la lingua desiderata in modo semplice, veloce e divertente.

Grazie ad una solida scienza neurale e l'integrazione di nuove tecnologie all'avanguardia, imparare una o più lingue straniere diventa un gioco da ragazzi. L'accesso a vita consente di apprendere fino a 41 lingue: dal thailandese allo spagnolo, dall'hindi al norvegese, dall'afrikaans al russo: le possibilità offerte sono pressoché illimitate.

Approfitta ora dell'offerta di inizio anno di Mondly per beneficiare di un risparmio monstre di quasi 2.000 euro sul prezzo di listino del piano a vita: con un unico pagamento di 89,99 euro ti regali l'opportunità di imparare fino a 41 nuove lingue straniere.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.