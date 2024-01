Impara una nuova lingua con il piano a vita di Babbel (ancora in super offerta)

Tra i propositi più gettonati di inizio anno, imparare una nuova lingua occupa da sempre i primissimi posti. Tra il dire e il fare però, spesso e volentieri c'è di mezzo il mare. Dagli impegni di scuola a quelli di lavoro, dagli allenamenti in palestra alle uscite con gli amici: il tempo a disposizione è quello che è. Come fare allora?

La soluzione migliore, come certifica il successo ottenuto in Italia e all'estero, è la piattaforma online di Babbel, attraverso cui è possibile imparare una nuova lingua straniera con i propri ritmi e un piano di studio cucito su misura per venire incontro a ogni tipo di esigenza. E tra le altre cose, è in corso una super offerta sul piano a vita, in promo a 299,99 euro invece di 599,99 euro.

Come imparare una nuova lingua con Babbel Lifetime

L'applicazione di Babbel consente di imparare una nuova lingua tramite brevi lezioni basate su conversazioni reali o corsi di lingua dal vivo a cui partecipano insegnanti certificati. Il metodo Babbel, sviluppato nel corso degli anni da un team di esperti di lingue, offre un aiuto determinante a parlare in maniera corretta e con sicurezza una nuova lingua straniera nella vita di tutti i giorni.

Lezioni, podcast, giochi e tanto altro ancora. Sono diverse le attività incluse nell'app di Babbel, grazie alle quali è possibile immergersi in una nuova cultura in profondità e ampliare le proprie conoscenze. Più attività vengono completate, più semplice è ricordare quanto imparato in precedenza.

La licenza a vita di Babbel è in offerta a soli 299,99 euro sul sito ufficiale babbel.com, con un risparmio di 300 euro sul prezzo di listino. La promo non durerà ancora a lungo.

