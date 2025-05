Impara una nuova lingua con Babbel: il piano a vita ora a metà prezzo

In previsione di una vacanza all'estero o di un nuovo lavoro a settembre, avete la necessità di imparare una nuova lingua. Se non avete il tempo materiale o l'interesse per seguire un corso tradizionale in aula, potete prendere in considerazione una delle migliori piattaforme online per l'apprendimento delle lingue straniere: Babbel.

In questi giorni sia il piano a vita che quello annuale godono di uno sconto del 50%, rendendo dunque l'acquisto ancora più vantaggioso. Se la scelta ricade sul piano lifetime, l'importo richiesto una sola volta è pari a 299,99 euro invece di 599,99 euro. Invece, se si preferisce la sottoscrizione di un abbonamento annuale, il costo è pari a 5,99 euro al mese, per un totale di 71,88 euro in dodici mesi invece di 143,88 euro.

Perché scegliere l'app Babbel

Uno dei principali punti di forza dell'app Babbel è la rapidità di apprendimento della lingua prescelta, grazie a un metodo di studio efficace, innovativo e completo. I suoi studenti sviluppano abilità linguistiche applicabili alla vita di tutti i giorni, in modo da iniziare a sostenere autentiche conversazioni nella nuova lingua in tempi ultra-rapidi.

Tutto questo senza sacrificare la qualità. Ciascun utente ha l'opportunità di raggiungere i propri obiettivi attraverso un'esperienza di studio personalizzata, in base a quelli che sono i suoi interessi e i suoi impegni nel quotidiano. Giorno dopo giorno si riceveranno feedback in tempo reale e consigli utili, come se si avesse un insegnante privato al proprio fianco.

E a proposito di metodo di studio, con Babbel gli studenti virtuali di ciascun corso riescono a migliorare la propria pronuncia tramite l'ausilio di un sistema di riconoscimento avanzato. Tutti possono poi esercitarsi nella conversazioni con dialoghi interattivi, ricevendo in contemporanea consigli grammaticali preziosi.

Con Babbel è possibile imparare l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il portoghese, il russo, il turco, l'olandese, lo svedese, il polacco, il danese, il norvegese e l'indonesiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.