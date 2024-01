Impara ogni segreto di ChatGPT con il corso a meno di 10 euro

Se sei appassionato di Intelligenza Artificiale e desideri sapere tutto, ma proprio tutto, su ChatGPT, l'opportunità che stavi aspettando è finalmente arrivata. Udemy, la piattaforma di formazione online leader nel settore, offre uno sconto imperdibile dell'88% sul corso "ChatGPT - Il Mega Corso - Oltre 10 ore + 50 Prompts! [NEW]", che passa da 79,99 a soli 9,99 euro grazie a una promozione limitata.

Descrizione del corso di ChatGPT

Per partecipare, ti occorre solo un computer o un dispositivo con una buona connessione Internet. Una conoscenza di base di informatica sarà utile per sfruttare appieno questo corso.

Il corso, aggiornato a novembre 2023 e arricchito con la nuova sezione sui Plugins di ChatGPT, è progettato per guidarti attraverso le varie applicazioni pratiche di questo assistente virtuale intelligente. Coprendo una vasta gamma di settori, imparerai come sfruttare ChatGPT per migliorare la tua vita personale e professionale.

Tra questi citiamo: copywriting, marketing, salute e benessere, psicologia e miglioramento personale, finanza e investimenti, lavoro e carriera, Microsoft Excel, sviluppo di codice e supporto agli studenti. Il corso include un esclusivo ebook, "I 50 migliori PROMPTS per ChatGPT!", che ti guiderà nella creazione di prompt efficaci, essenziali per ottenere risposte accurate e pertinenti.

Questo corso Udemy è dunque pensato per fornire una conoscenza approfondita di ChatGPT, mostrare come utilizzarlo in diversi contesti e aiutare gli studenti a integrarlo in progetti di intelligenza artificiale più ampi. Include:

12,5 ore di video on-demand

2 articoli

3 risorse scaricabili

Accesso su dispositivo mobile e TV

Accesso illimitato al corso completo

al corso completo Certificato di completamento

Non perdere l'opportunità di ampliare le tue competenze e migliorare il tuo percorso professionale. Iscriviti al corso "ChatGPT - Il Mega Corso - Oltre 10 ore + 50 Prompts! [NEW]" su Udemy a soli 9,99 euro anziché 79,99 euro per imparare tutto quello che c'è da sapere su uno tra i migliori chatbot di Intelligenza Artificiale dell'era moderna.

