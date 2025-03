Impara la lingua che hai sempre voluto conoscere con Mondly (ora in offerta)

Vuoi imparare la lingua che hai sempre voluto conoscere? Se la risposta è sì, ti segnaliamo l'ultima offerta di Mondly, premiata App dell'Anno e Migliore nuova app rispettivamente da Facebook e Apple, con oltre 125 milioni di download. La promozione in corso - "Svendita Primaverile" - offre il piano a vita al prezzo scontato di 109,99 euro, con accesso completo per sempre alle lezioni di tutte le 41 lingue incluse.

Tra le lingue che puoi imparare vi sono ad esempio l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco. Inoltre, puoi apprendere anche l'arabo, il persiano, l'ebraico, il portoghese, il catalano, l'afrikaans e l'hindi.

Imparare una nuova lingua con Mondly

Un'applicazione come Mondly è utile ad esempio prima di partire per una località straniera per imparare nel più breve tempo possibile frasi utili legate a situazioni reali, come ad esempio la richiesta di indicazioni, un'ordinazione al ristorante e il check-in all'arrivo in hotel. Grazie a Mondly, quindi, puoi affrontare il viaggio più serenamente e con una maggiore autonomia.

Un'applicazione come Mondly può inoltre essere utile per arricchire il tuo vocabolario in ambiti professionali specifici, ad esempio marketing, finanza, business e altri. In questo caso, il fine è quello di comunicare in modo più professionale con colleghi e clienti stranieri, in particolare quando si lavora per un'azienda internazionale e si devono affrontare riunioni in lingua straniera.

Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, il piano a vita di Mondly è in offerta al prezzo scontato di 109,99 euro anziché 2.683 euro, per effetto del 96% di sconto rispetto al prezzo di listino. La promo prevede un unico pagamento, garantendo l'accesso a vita alla piattaforma e alle lezioni di tutte le lingue disponibili, tra cui figurano l'inglese, lo spagnolo e il cinese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.