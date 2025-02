Impara frasi utili per il tuo prossimo viaggio all'estero con Mondly

Insieme alla tua dolce metà hai prenotato una vacanza all'estero per Pasqua, c'è però un problema: né tu né la persona che ami conoscete la lingua del Paese dove siete diretti. Ipotizziamo ad esempio che avete in programma un viaggio di 5 giorni a Parigi, ma il vostro francese è piuttosto arrugginito, per non dire di fatto inesistente.

In tuo soccorso potrebbe venire un'applicazione come Mondly, grazie alla quale puoi imparare frasi utili per viaggiare, così da sentirti più sicuro quando dovrai comunicare con i locali. E la cosa bella è che imparerai velocemente e che potrai usare lo stesso programma anche per gli eventuali prossimi viaggi all'estero grazie al piano a vita.

A questo proposito, segnaliamo che al momento il piano Lifetime di Mondly è in offerta a 119,99 euro. In alternativa si può scegliere il piano annuale, disponibile al prezzo di 59,99 euro per un anno. Il terzo piano è quello di 1 mese, in vendita a 12,99 euro al mese.

Imparare frasi utili per viaggiare all'estero con Mondly

Mantenendo sempre come esempio il viaggio a Parigi, dopo aver completato l'iscrizione all'app Mondly seleziona il corso di francese e imposta come obiettivo la preparazione per una vacanza imminente all'estero. All'interno della piattaforma troverai lezioni basate su situazioni reali, grazie alle quali potrai imparare frasi come "Dove si trova la stazione?", "Quanto costa?" o "Vorrei ordinare un caffè".

Se pensi che anche la pronuncia non sia il tuo forte, potrai migliorarla grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale, attraverso cui simulerai vere e proprie conversazioni con l'app. Memorizzerai poi nuove parole ogni giorno, acquisendo al tempo stesso nozioni di grammatica utili per avere sempre maggiore sicurezza.

Tornando all'offerta in corso, ti confermiamo che puoi acquistare il piano a vita al prezzo scontato di 119,99 euro. Come alternative puoi invece scegliere tra il piano annuale e quello mensile.

