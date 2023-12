Impara fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly a soli 99,99€

Imparare una o più lingue straniere al giorno d'oggi non è importante solo per viaggiare, ma lo è soprattutto per aumentare le proprie chance di trovare un impiego più gratificante sotto tutti i punti di vista. Il piano a vita di Mondly dà la possibilità di imparare fino a 41 lingue in modo efficace e rapido, basandosi su nuovi metodi rivoluzionari. In queste ore è in vendita a soli 99,99€, grazie allo sconto del 95% applicato sul prezzo di listino (1.999,99€). Ecco il link all'offerta.

Mondly è una delle migliori app per imparare le lingue. Il merito va soprattutto alle nuove metologie impiegate dall'applicazione, tanto da renderla popolarissima sia tra gli utenti di App Store che quelli di Facebook.

Impara fino a 41 lingue con Mondly: sconto del 95% sul piano a vita

App dell'Anno per Facebook e Migliore App dell'Anno per Apple: sono solo due dei tanti riconoscimenti ottenuti dall'applicazione Mondly negli ultimi anni, a testimonianza della popolarità raggiunta a livello globale.

Alla base del suo successo si cela una serie di tecnologie avanzate per l'apprendimento delle lingue, che unite a solide strategie di gamification consentono a agli studenti dell'app di imparare una nuova lingua straniera in modo rapido ed efficace.

Tra i principali punti di forza dell'app si annoverano: collaborazione con madrelingua professionisti, focus sulle frasi di uso comune anziché sulle singole parole, esercitazioni in conversazioni reali e corsi esclusivi in Realtà Aumentata.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a soli 99,99€, per effetto del maxi sconto del 95%. L'offerta è a tempo limitata, potrebbe terminare già nelle prossime ore.

