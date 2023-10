Impara fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly (99€)

Mondly, premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell'anno da Facebook, ha lanciato un'offerta a tempo limitato per il suo piano a vita: 99,99 euro invece di 1.999,99 euro per imparare fino a 41 lingue e avere l'accesso completo alla piattaforma e ai corsi per sempre. Lo sconto è pari al 95% (!) e dovrai pagare una sola volta.

Il piano a vita di Mondly è in super offerta a 99,99 euro (un unico pagamento)

Con il piano a vita di Mondly potrai imparare fino a 41 lingue, con l'accesso completo alla piattaforma dell'innovativa app. Tra le lingue straniere disponibili segnaliamo l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il cinese e il giapponese. Potrai inoltre studiare il portoghese, l'arabo, il greco e il norvegese.

Gli esercizi dell'app si concentrano in particolare sulle lezioni in realtà aumentata, il riconoscimento vocale e la conversazione. L'obiettivo è uno solo: farti parlare la lingua prescelta come un madrelingua, per poi passare a quella successiva.

Uno dei segreti di Mondly è l'utilizzo di tecnologie avanzate per l'apprendimento delle lingue e di precise strategie di gamification. Al contrario di quanto fanno gli altri, la Migliore app dell'anno secondo Apple ti aiuterà a focalizzarti sulle frasi di uso comune, facendoti memorizzare le parole più usate: in questo modo potrai prendere parte a vere e proprie conversazioni nel giro di pochi minuti.

Cogli al volo l'offerta speciale di Mondly per acquistare il piano a vita a soli 99,99 euro invece di 1.999,99 euro, per un risparmio di quasi 2.000 euro rispetto al prezzo precedente. La promozione scadrà alla mezzanotte di oggi.

