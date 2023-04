Impara a usare Canva professionalmente in sole 16 lezioni

Canva è una piattaforma famosissima, che permette a chiunque - anche a chi non ha particolari competenze grafiche - di creare contenuti visivi di alta qualità per il proprio portfolio, oltre che presentazioni, poster, video e post sui social media. Pur trattandosi si una piattaforma semplice da utilizzare, nasconde alcuni segreti, trucchetti e funzionalità che non tutti conoscono: per scoprirle tutte, ti consigliamo il corso online di Claudia Cánovas - fondatrice dell'agenzia di graphic design Aplum Studio - dal titolo "Canva dalla A alla Z: crea design professionali". Ora, per un periodo di tempo limitato, potrai trovarlo in sconto a prezzo promozionale di soli 9,99 euro, con un risparmio dell'83%.

Tutto quello che imparerai nel corso

Se sei alla ricerca di un corso che ti possa fornire un'esperienza completa di progettazione e ti offra tutti gli strumenti necessari per trasformare la tua creatività in realtà, sei nel posto giusto.

Durante questo corso, conoscerai Claudia Cánovas che ti presenterà il suo lavoro presso Aplum Studio e ti mostrerà come ispirarsi alla vita professionale e ai social media per creare progetti di successo. Non solo, ma avrai anche l'opportunità di apprendere le basi di Canva e scoprire come personalizzare il tuo spazio di lavoro per facilitare il tuo processo creativo.

Inoltre, la terza unità del corso si concentrerà sulla creazione della tua guida di stile, dove imparerai come utilizzare le risorse grafiche e personalizzare i caratteri, oltre a scoprire come utilizzare e modificare fotografie e video. Ma non finisce qui: potrai anche apprendere come progettare e pubblicare il tuo sito web grazie alla guida esperta di Claudia. E infine, grazie agli strumenti avanzati di Canva, sarai in grado di creare i tuoi prototipi, condividere documenti con i tuoi clienti e ottenere il massimo dall'editing video per creare bobine di Instagram di grande impatto.

Il corso è rivolto a chiunque ami creare documenti professionali da design accattivante, senza troppi sforzi e ottimizzando le risorse e il tempo. Non sarà necessaria alcuna conoscenza pregressa e tra i requisiti segnaliamo soltanto un computer con una connessione Internet per poter lavorare con Canva. È possibile utilizzare la versione gratuita, ma con Canva Pro otterrai il massimo dei vantaggi.

Accedi, per un periodo di tempo limitato, al corso tutto dedicato a Canva con soli 9,99 euro. Il prezzo è da intendersi una tantum: con l'acquisto avrai infatti accesso illimitato a tutte le 16 videolezioni on-demand disponibili, le risorse aggiuntive fornite dall'insegnante ed eventuali aggiornamenti futuri.

