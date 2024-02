Immortala le tue AVVENTURE con la GoPro HERO9: oggi la paghi 180 EURO IN MENO

Approfitta della mega promozione appena lanciata da Amazon per accaparrarti un gioiellino che ti accompagnerà in tutte le tue avventure! È la GoPro HERO9, oggi disponibile a soli 249 euro con uno mega sconto del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L'occasione è davvero unica, coglila al volo!

GoPro HERO9: specifiche tecniche e funzionalità

La GoPro HERO9 è un compagno unico da portare sempre con te nelle tue avventure all'aria aperta.

Grazie ad un nuovo e potentissimo sensore da 23,6 MP, realizza video straordinari con una risoluzione di 5K, perfetta per mantenere nitidi i dettagli anche durante lo zoom.

È in grado di scattare foto nitide e di qualità professionale con 20 MP di nitidezza. E grazie a SuperFoto, HERO9 Black può scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, in modo da poter scattare facilmente lo scatto perfetto.

Il nuovo e più grande schermo tattile posteriore con zoom tattile è super intuitivo, mentre il nuovo display anteriore luminoso ti aiuta a trovare immediatamente lo scatto ideale e consente un controllo intuitivo della fotocamera.

Con questo gioiellino puoi trasmettere in live streaming a 1080p sui social media, ottenere la stabilizzazione HyperSmooth mentre trasmetti tramite GoPro App e salvare le riprese sulla scheda SD per rivederle in un secondo momento.

La promozione include una custodia per il trasporto, la batteria ricaricabile, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio con vite di fissaggio e un cavo USB-C.

Oggi su Amazon la GoPro HERO9 è disponibile a soli 249 euro con uno mega sconto del 42%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.