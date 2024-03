IMMORTALA le tue avventure con la GoPro HERO11 Black Mini in SCONTO BOMBA

Preparati ad immortalare le tue avventure come mai prima d'ora con la GoPro HERO11 Black Mini! Oggi puoi acquistarla su Amazon a soli 269 euro grazie ad uno sconto bomba del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima!

GoPro HERO11 Black Mini: funzionalità e modalità di utilizzo

La fotocamera GoPro HERO11 Black Mini offre la possibilità di acquisire video in 5,6K60 ad alte prestazioni con la stabilizzazione video HyperSmooth 5.0.

Grazie alle dimensioni ridotte, HERO11 Black Mini è l’alleato ideale per realizzare incredibili riprese POV (in soggettiva) con l’utilizzo di supporti per casco oppure con la fotocamera fissata al corpo: non solo ti assicurerà il massimo comfort, ma sarà anche come non averlo mentre vai in bici, scii, pattini o ti dedichi ad altre attività.

È la prima fotocamera GoPro dotata di due set di guide di montaggio pieghevoli per offrirti ulteriori opzioni di montaggio. Le guide posteriori sono l’ideale per i supporti più discreti e a basso profilo; nel caso del montaggio su casco, inoltre, assicurano allo stesso tempo stabilità e flessibilità. Le guide di montaggio inferiori, invece, sono consigliate per fissare la fotocamera su impugnature, treppiedi e attrezzature varie.

Inoltre vanta un robusto rivestimento esterno, resistente agli agenti atmosferici e in grado di affrontare qualsiasi condizione, compresi fango, neve o sporcizia, senza abbandonarti mai: basta risciacquare la fotocamera e puoi tornare subito in azione.

La modalità di utilizzo è semplicissima: grazie a dei semplici controlli, ti basterà premere il pulsante Otturatore per accendere la fotocamera e iniziare a registrare video straordinari in 5,3K.

Oggi la GoPro HERO11 Black Mini è disponibile su Amazon a soli 269 euro grazie ad uno sconto bomba del 18%. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.