IMMERGITI nella tua musica preferita con gli Auricolari Bose a 130€ IN MENO

Da adesso in poi potra ascoltare la tua musica preferita come mai prima d'ora con queste cuffiette che rappresentano il top di gamma del settore audio! Parliamo, ovviamente, dei Bose QuietComfort Earbuds II: oggi sono disponibili su Amazon al prezzo pazzesco di 199 euro grazie ad un mega sconto del 39%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così conveniente non si era mai vista, coglila al volo!

Bose QuietComfort Earbuds II: audio impeccabile e comfort al massimo

I Bose QuietComfort Earbuds II sono auricolari di ultima generazione che rappresentano il top di gamma nel settore audio.

Sono dotati della rivoluzionaria calibrazione del suono CustomTune, che ottimizza la cancellazione del rumore e le prestazioni audio in base alle tue orecchie. La modalità silenziosa offre la massima riduzione del rumore in modo da poterti immergere completamente nel tuo mondo musicale. La modalità Aware, d'altra parte, consente sia di ascoltare la musica che di ascoltare i suoni intorno a te.

Il kit in offerta include 3 diversi auricolari in silicone e 3 fasce di stabilità che puoi combinare nel modo che preferisci. A differenza della plastica scivolosa, questi inserti in silicone gommato offrono una struttura morbida che fornisce supporto e stabilità.

Una volta caricati, le cuffiette offrono fino a 6 ore di riproduzione musicale. La custodia da trasporto inclusa fornisce altre 3 ricariche complete per 6 ore ciascuna, con un tempo di riproduzione totale fino a 24 ore. La ricarica è velocissima sfruttando il cavo USB-C.

Per finire, c'è da ricordare che l'avanzata tecnologia Bluetooth 5.3 assicura che gli auricolari mantengano una connessione forte e duratura con il dispositivo associato entro un raggio di circa 9 metri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.