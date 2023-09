Immergiti nella realtà virtuale: SCONTO PAZZESCO sul Meta Quest 2

I visori di realtà virtuale, ormai, stanno diventando sempre più comuni e sempre più accessibili, complice anche una maggiore concorrenza rispetto agli albori di questa tecnologia. Una tecnologia che, però, non è sempre adatta a tutti per via di tutti quegli elementi da considerare nel momento in cui si indossa un visore: nausea, senso di smarrimento ecc... Ma, sicuramente, a farla da padrona, nel momento in cui si indossa un visore è il senso di immersione e di coinvolgimento che si riesce ad avere. In questo caso, nel caso di Meta Quest 2, parliamo di un visore di qualità assoluta e che viene proposto con uno sconto molto competitivo su Amazon: 26% di sconto per un prezzo d'acquisto finale di 383,98€.

Meta Quest 2: la realtà virtuale in sconto su Amazon

Vivi un'esperienza senza interruzioni, anche nel mezzo di azioni ad alta velocità, con il processore ultrarapido e il display ad alta risoluzione di Meta Quest 2. Vivi un'immersione totale con l'audio posizionale 3D, l'hand tracking e il feedback tattile che, insieme, rendono sempre più reali i mondi virtuali e renderanno la tua immersione in essi davvero straordinaria.

Proteggi il tuo Quest 2 riponendolo nell'alloggiamento interno sagomato in schiuma che lo mantiene in posizione mentre viaggi, assorbendo urti e vibrazioni, in modo tale da non rischiare danni. Mantieni il tuo Quest 2 al sicuro, con una doppia protezione esterna che mantiene fuori pericolo il visore e gli accessori. Entrare nel mondo della realtà virtuale equivale a fare un salto nel futuro, un futuro che, però, viene portato in tutte le nostre case grazie ad offerte come quella di Amazon.

Ribadiamola, dunque, questa offerta: Amazon propone uno sconto del 26% sul visore di realtà virtuale Meta, il Quest 2 ad un prezzo d'acquisto finale di 383,98€.

