Image To Material: Adobe aggiorna il suo modello di AI

Substance 3D Sampler si aggiorna alla versione 4.2, con importanti novità relative all’intelligenza artificiale. Si tratta in particolare di Image To Material, il modello AI della piattaforma di Adobe, capace di generare materiali PBR (Physically Based Rendering) in alta qualità, partendo da una singola immagine di input. I materiali PBR sono infatti utilizzati per realizzare render, ovvero immagini realistiche in computer grafica. Con questo nuovo aggiornamento, Image To Material è in grado di generare materiali con una resa nettamente migliore e aumenta inoltre la gamma dei materiali supportati.

Le novità dell’aggiornamento: Image To Material e non solo

Il modello AI di Substance 3D Sampler è stato addestrato su tutti i tipi di materiali. Image To Material genera infatti ottimi risultati su ogni tipo di materiale, come tessuto, legno, plastica, ecc. Come indicato sul sito ufficiale di Adobe, questa versione è inoltre dotata di un nuovo parametro per selezionare il tipo di materiale, generare con precisione tutti i canali e regolare automaticamente l’intervallo. L’altra novità di Substance 3D Sampler si chiama Upscale. Si tratta di un livello che, grazie all’intelligenza artificiale, riesce a migliorare le caratteristiche del materiale o dell’immagine, moltiplicando per 2 o per 4 la risoluzione dell’asset. In questo modo è possibile aumentare la qualità e la ricchezza di dettagli anche nelle texture con bassa risoluzione. Upscale agisce sull’immagine migliorandone il colore di base, l’altezza, la ruvidezza e i canali metallici. Per massimizzare il risultato Adobe consiglia di utilizzare Upscale senza alterare la risoluzione originale dell’immagine.

L’ultima novità è invece la Layer Resolution (Risoluzione dei livelli). Questo strumento permette infatti di avere il pieno controllo della risoluzione di ogni livello. La risoluzione viene mostrata in ogni livello per rendere più semplice l’impatto del lavoro sulla risoluzione del materiale. Ciò permette di aumentare la qualità dei materiali, ma anche le performance quando si lavora sugli asset. Le migliorie per Image To Material, AI Upscale e Layer Resolution sono già disponibili per tutti gli utenti. Basta soltanto scaricare l’ultima versione di Substance 3D Sampler.