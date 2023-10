iMac 2023 con M3: stesse dimensioni, due volte più potenti

Apple ha annunciato ufficialmente la nuova linea di iMac da 24 pollici dotata del chip M3. Con una CPU a otto core e una GPU fino a 10 core, con supporto fino a 24GB di RAM e 2TB di memoria, il colosso di Cupertino li descrive come due volte più potenti rispetto la passata generazione.

I nuovi iMac possono essere preordinati da oggi sul sito ufficiale Apple a partire da 1629 euro con consegne previste a partire da martedì 7 novembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Nuovi iMac 24" con M3: cosa c'è da sapere

Apple snocciola qualche dato per dare forma a quello che promettono di fare i nuovi iMac con M3. Le applicazioni di produttività come Safari e Microsoft Excel saranno fino al 30% più veloci, Adobe Photoshop sarà due volte più veloce e sarà possibile creare flussi di video in 4K fino a 12 volte. Inoltre, è stato inserito il supporto al WiFi 6E.

Dal punto di vista estetico non cambia niente: è possibile scegliere ancora tra sette colorazioni, mentre la scocca è spessa 11,5mm con cornici bianche. Confermata anche la configurazione di accessori tra fotocamera 1080p, altoparlanti, microfoni, porte USB e display Retina in 4.5K. Farà discutere la scelta di dotare ancora mouse e tastiera di connessione Lightning.

Un upgrade importante comunque per la linea iMac, almeno per quanto riguarda il processore, ma che per il momento non prevede il debutto di display più grandi, come invece si era vociferato in queste settimane. In ogni caso, come detto, i nuovi iMac sono disponibili per il preordine sul sito ufficiale con consegna prevista il 7 novembre.