Illustrazione digitale: corso in offerta a 23,90 euro

Negli ultimi anni l'illustrazione digitale ha iniziato a diffondersi a macchia d'olio, raggiungendo un numero sempre più alto di artisti. Punto focale nel mondo del disegno digitale sono i software: da Procreate fino ai più noti Adobe Photoshop e Illustrator. È proprio a questi ultimi due programmi a cui il corso “Illustrazione digitale: quando il colore incontra l'immaginazione” si rivolge. Ideato dall'illustratore Rick Berkelmans, gestore dello studio creativo Hedof, in questo corso imparerai come allenare la tua immaginazione per aumentare la creatività. Il risultato saranno illustrazioni colorate e audaci, realizzate utilizzando strumenti digitali. Il prezzo è scontato a soli 23,90 euro invece di 59,90.

Illustrazione digitale: cosa include il corso?

Il corso si presenta come un mix fra illustrazione classica e digitale. Le prime lezioni si concentreranno sugli strumenti e le risorse necessarie per il corso: materiali, dispositivi e programmi. Dopodiché imparerai a migliorare le tue abilità nel disegno attraverso nuove idee creative. In poco tempo capirai come sviluppare uno stile visivo completamente tuo, tenendo in considerazione i tuoi punti di forza e quelli deboli, oltre ai tuoi modelli di riferimento. Il passo successivo sarà la realizzazione di una moodboard partendo dallo schizzo che più ti piace e a cui andrai man mano aggiungendo nuovi dettagli, motivi ed elementi.

Le successive lezioni si svolgeranno direttamente su Adobe Photoshop, dove importerai la tua bozza scannerizzata, e su Adobe Illustrator. Imparerai a trasformare le linee in forme e sceglierai i colori migliori per dare vita ad una tavolozza cromatica personalizzata – tenendo sempre bene a mente i principi della serigrafia. Man mano procederai, l'insegnante ti mostrerà tutte le diverse tecniche per colorare la tua illustrazione. Dopo gli ultimi ritocchi, come texture originali, terminerai stampando la tua opera d'arte.

“Illustrazione digitale: quando il colore incontra l'immaginazione” è rivolto a chiunque desideri imparare a creare opere grafiche e colorate, oltre che a scoprire il proprio stile personale. Fra i requisiti fondamentali troviamo un dispositivo con Adobe Photoshop e Illustrator installati, carta e matita e uno scanner. Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa dei software, tuttavia è utile possedere già qualche nozione in merito. Suddiviso in 18 videolezioni on-demand dalla durata complessiva di circa 3 ore, il corso è attualmente in offerta al prezzo scontato di 23,90 euro, ovvero uno sconto del 60%.

