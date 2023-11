Illumina CON STILE la tua vita grazie alla Striscia LED TP-Link, ora in OFFERTA!

Il fascino delle luci al LED e il loro basso consumo le hanno rese una delle realtà più belle e colorate della vita moderna, e praticamente non possono mancare in nessuna casa che si rispetti. Da quelle che applicherete sul retro della vostra Smart TV, o come ornamento per la vostra casa, o altro ancora, saranno la vostra gioia per gli occhi. Quelle di TP-Link di oggi inoltre, sono anche in super offerta!

Questo tocco di classe è alla sola distanza di un click, e su Amazon con questa offerta puoi aggiudicarti la striscia LED TP-Link Tapo L900-5 a soli 19,99€ con uno sconto del 23% sul prezzo di listino, che ti farà risparmiare ben 6€ al pezzo!

Strisce LED TP-Link Tapo: il tocco da sogno

Con questo gioiellino potrai scegliere tra 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a quella calda per dare il colore desiderato a una stanza! Potrai quindi creare l'atmosfera perfetta in casa tua per tutte le occasioni.

Potrai anche tagliare la Striscia LED della lunghezza desiderata e applicarla su ogni superficie grazie al comodo supporto adesivo. Potrai installare la striscia in modo facile ed intuitivo grazie all'app di Tapo, e collegandola al Wi-Fi. E se ti dicessimo che potrai anche controllare le luci vocalmente? Esatto! La striscia LED TP-Link Tapo L900-5 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant!

