iliadbox Wi-Fi 7: la nuova frontiera della fibra ultraveloce in Italia

Iliad lancia in Italia la prima offerta fibra ottica conWi-Fi 7 incluso, portando nelle case connessioni ultra veloci e massima stabilità grazie a un router di nuova generazione incluso gratuitamente in comodato d’uso. Un passo importante per chi cerca prestazioni superiori e semplicità di attivazione senza vincoli né costi nascosti.

Caratteristiche dell’offerta Iliad Wi-Fi 7

L’offerta si basa su 100% fibra ottica FTTH, con velocità che variano in base alla copertura tecnologica disponibile:

FTTH EPON : download fino a 5 Gbit/s complessivi (fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, 1 Gbit/s su altre 2 porte e 1 Gbit/s in Wi-Fi) e upload fino a 700 Mbit/s.

FTTH GPON : download fino a 2,5 Gbit/s (1 Gbit/s per 2 porte Ethernet e 1 Gbit/s in Wi-Fi) e upload fino a 1 Gbit/s.

Aree bianche: fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Tutte le velocità indicate sono massime teoriche e possono variare in base a copertura, congestione della rete, tecnologia disponibile, server di destinazione e uso del Wi-Fi.

Iliadbox con Wi-Fi 7 incluso

Il cuore dell’offerta è iliadbox, router dotato di tecnologia Wi-Fi 7 che consente una gestione avanzata del traffico e prestazioni di velocità e stabilità ancora più elevate:

Streaming 4K, gaming online, smart working e download simultanei da più dispositivi senza interruzioni.

Pulsante ON/OFF e modalità Sleeping per ridurre il consumo energetico.

App iliadbox Connect per gestire la rete in modo semplice e intuitivo.

L’installazione è effettuata da un tecnico Iliad, che porta la iliadbox direttamente a casa senza pensieri.

Chiamate illimitate incluse

L’offerta fibra di Iliad non si limita alla connessione dati: sono incluse chiamate illimitate dall’Italia verso numeri fissi e mobili italiani e verso oltre 60 destinazioni internazionali, a condizioni di uso lecito e corretto.

Prezzi e vantaggio Fibra + Mobile

Il prezzo standard dell’offerta fibra è 25,99€ al mese, ma per i clienti mobile Iliad con offerte da 9,99€ o 11,99€ è previsto il vantaggio Fibra + Mobile:

Prezzo fibra scontato a 21,99€/mese per sempre.

Attivabile facilmente dall’Area Personale Fibra, associando la linea mobile.

Chi non è ancora cliente mobile Iliad può passare alle offerte Flash 220 o Giga 250 (rispettivamente a 9,99€ e 11,99€ al mese con minuti e SMS illimitati, 220/250GB e 5G incluso) e ottenere lo stesso vantaggio sulla fibra.

Servizi aggiuntivi

iliad Wi-Fi Extender : per potenziare il segnale nelle abitazioni più grandi, a 1,99€/mese in locazione.

McAfee Multi Access: protezione dei dati e navigazione sicura, a 2,99€/mese.

Perché scegliere Iliad Wi-Fi 7

Prezzo chiaro e fisso nel tempo.

Nessun vincolo né costi nascosti.

Attivazione semplice e veloce con installazione professionale.

Router Wi-Fi 7 di ultima generazione incluso.

Supporto e assistenza dedicati.

Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.