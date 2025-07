Iliadbox Wi-Fi 7: la fibra con il nuovo standard wireless incluso

Iliad lancia in Italia la prima offerta fibra che include iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Il nuovo standard Wi-Fi 7 garantisce velocità più elevate, latenza ridotta e stabilità superiore anche con molti dispositivi connessi, ideale per smart working, gaming online e streaming 4K senza interruzioni.

Prezzo fisso e vantaggi per i clienti iliad

Per i clienti mobile iliad con tariffa mensile di 9,99€ o 11,99€, il canone fibra scende da 25,99€ a 21,99€ al mese per sempre. Chi non è ancora cliente mobile può attivare l’offerta abbinata scegliendo tra FLASH 220 (9,99€/mese con 220GB 5G) o GIGA 250 (11,99€/mese con 250GB 5G), con cambio offerta gratuito.

Connessione 100% fibra ottica FTTH

L’offerta si basa su rete FTTH (Fiber To The Home) al 100%, con tecnologia EPON o GPON a seconda della copertura. Nelle aree EPON la velocità teorica massima di download arriva fino a 5 Gbit/s (2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet e 1 Gbit/s via Wi-Fi) con upload fino a 700 Mbit/s. In aree GPON si arriva a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload, mentre nelle aree bianche la connessione tocca fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Funzionalità avanzate e risparmio energetico

Iliadbox Wi-Fi 7 è progettata per un uso pratico e sostenibile. Ha un pulsante fisico per accensione e spegnimento e una modalità Sleeping che riduce i consumi energetici. Viene installata direttamente a casa dal tecnico iliad per un’attivazione facile e veloce. Incluso nell’offerta anche il servizio di chiamate illimitate verso l’Italia e oltre 60 destinazioni internazionali (a condizioni di uso lecito e corretto) e l’app iliadbox connect per la gestione della rete.

Servizi extra e filosofia senza vincoli

Tra i servizi aggiuntivi ci sono iliad Wi-Fi Extender (1,99€/mese) per estendere il segnale nelle abitazioni più grandi e McAfee Multi Access (2,99€/mese) per la protezione dei dati. L’offerta di iliad punta su prezzi trasparenti e invariabili nel tempo, nessun vincolo nascosto e assistenza dedicata, con possibilità di verificare copertura e dettagli online.

Per conoscere l'offerta completa di Iliadbox clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.