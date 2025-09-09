Iliadbox: fibra ultraveloce e prezzo bloccato a soli 21,99 €

Vuoi cambiare operatore internet o stai cercando finalmente un'offerta senza sorprese? Con Iliadbox puoi contare su una connessione veloce, stabile e con tariffe trasparenti. In questo momento, i clienti Iliad Mobile che hanno un piano da 9,99 € o 11,99 € al mese possono attivare la fibra ottica a 21,99 € al mese per sempre, senza aumenti futuri.

Un prezzo chiaro e invariabile che consente di risparmiare fino al 48% all'anno rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. Per verificare la copertura e procedere all'attivazione basta andare sul sito ufficiale di Iliad.

Fibra FTTH, modem Wi-Fi 7 e chiamate illimitate: ecco l'offerta di Iliadbox

La forza di Iliadbox sta nella fibra FTTH (Fiber to the Home), che arriva direttamente in casa offrendo prestazioni superiori. Con la tecnologia EPON si possono raggiungere fino a 5 Gbit/s in download complessivi e 700 Mbit/s in upload, mentre la rete GPON, attiva a Milano, Torino e Bologna, consente fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload. Nelle cosiddette aree bianche la velocità arriva a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Grazie a queste performance, attività come streaming in alta definizione, videogiochi online, lavoro da remoto e utilizzo simultaneo di più dispositivi diventano semplici e fluidi. Nella promo è incluso anche il modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, pensato per garantire stabilità e reattività della rete in ogni angolo della casa.

Non solo internet: Iliadbox comprende anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali, offrendo così un pacchetto completo che combina velocità di connessione e libertà di comunicare senza limiti.

Con Iliadbox porti a casa fibra ultraveloce, Wi-Fi avanzato e telefonate illimitate a un prezzo che non cambierà nel tempo. La vera innovazione, infatti, non è solo poter navigare alla massima velocità, ma farlo con la certezza di una tariffa chiara e definitiva. Attivala sul sito di Iliad.

