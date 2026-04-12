Iliad TOP 300 PLUS: la tariffa fissa che rivoluziona il tuo modo di navigare

11,99€ al mese, 300 GB in 5G, minuti illimitati in Italia e in Europa e un prezzo che non cambierà mai. Questo è esattamente quello che iliad mette sul tavolo con la TOP 300 PLUS, l'offerta che ridefinisce cosa significa avere un piano telefonico senza sorprese. Mentre altri operatori aggiustano i listini ogni trimestre, iliad parte da un principio semplice e lo rispetta fino in fondo: il prezzo che scegli oggi è quello che troverai in bolletta tra un anno, tra cinque, per sempre.

iliad TOP 300 PLUS: 300 GB in 5G, prezzo blindato, nessuna eccezione

Partiamo da quello che trovi dentro l'offerta, perché il contenuto è all'altezza del prezzo. Con la TOP 300 PLUS hai 300 GB in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 25 GB extra dedicati al roaming europeo per chi viaggia o ha bisogno di restare connesso anche fuori dai confini nazionali. Sono incluse anche chiamate illimitate verso decine di numeri fissi internazionali e verso fissi e mobili di Stati Uniti e Canada, perfetto per chi ha famiglia o lavoro oltre confine. E attivare è facilissimo: si fa tutto online in pochi minuti dal sito iliad, senza dover mettere piede in nessun negozio. Inserisci i tuoi dati, scegli il metodo di pagamento automatico, e la SIM arriva direttamente a casa tua già pronta all'uso

Se hai già un numero con un altro operatore, la portabilità è inclusa e gestita da iliad: nessuna telefonata infinita al servizio clienti, nessun modulo da spedire, nessuna attesa estenuante. Mentre il resto del settore si interroga su come giustificare il prossimo aumento, iliad continua a fare l'unica cosa che ha sempre fatto: mantenere la parola data. Smetti di aspettarti brutte sorprese in bolletta: attiva iliad TOP 300 PLUS a 11,99€/mese fisso per sempre - il prezzo di oggi, garantito per sempre!

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