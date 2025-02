Iliad TOP 250: è la migliore offerta 5G di sempre?

L'operatore telefonico francese Iliad ha da poco lanciato due nuove offerte 5G: TOP 250 e TOP 300. A generare grande interesse è stata soprattutto la prima, per via del suo prezzo inferiore ai 10 euro. Questo, in rapporto ai 250 Giga per navigare, l'ha portata ad essere considerata come la migliore offerta 5G di sempre mai lanciata da Iliad.

Ed i motivi per descrivere Iliad TOP 250 in questo modo ci sono tutti, dato che mai prima d'ora l'operatore francese aveva proposto a 9,99 euro al mese, per sempre, 250 Giga in 5G. Insomma, i conti stavolta tornano, dunque non ci sono iperboli o giochetti nascosti nel titolo: TOP 250 è realmente la migliore offerta 5G che Iliad abbia mai presentato.

I dettagli di Iliad TOP 250

L'offerta 5G Iliad Top 250 include 250 Giga per navigare in Internet da mobile alla massima velocità, nonché minuti e SMS illimitati. Per poter beneficiare del 5G è necessario disporre di un dispositivo idoneo e di abitare in un'area raggiunta dal nuovo standard di connessione. In caso contrario, si potrà navigare sulla rete 4G/4G+.

Per quanto riguarda il roaming, in Europa questa offerta concede 13 Giga dedicati, più minuti e SMS illimitati. In totale, sono oltre 60 le destinazioni verso cui è possibile beneficiare di chiamate senza limiti, tra cui USA, Canada, Brasile, Cina, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Svizzera.

Inclusi nell'offerta mobile anche i servizi Mi richiami, Nessuno scatto alla risposta, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero e Tecnologia VoLTE. A questi si aggiunge poi l'hotspot, con la possibilità dunque di condividere i propri dati mobili con un altro dispositivo (smartphone, tablet o computer).

Segnaliamo infine che TOP 250 è compatibile con lo sconto di 4 euro sulla fibra di Iliad, con il prezzo dunque che passa da 25,99 euro a 21,99 euro al mese. Anche in questo caso il prezzo è da intendersi per sempre, non subisce cioè rimodulazioni nel corso del tempo.

