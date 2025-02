Iliad TOP 250: 250 GB in 5G senza sorprese, a 9,99€ al mese

Iliad continua a rivoluzionare il mercato della telefonia mobile con TOP 250, un’offerta pensata per chi cerca tantissimi Giga, trasparenza e nessun costo nascosto. Con 250 GB in 5G e minuti e SMS illimitati, questa tariffa è tra le più competitive attualmente disponibili, perfetta per chi vuole massima libertà senza vincoli.

Con Iliad TOP 250, puoi navigare senza preoccupazioni, guardare video in streaming, giocare online e usare le app preferite senza limiti. Il tutto a 9,99€ al mese, con il grande vantaggio di un prezzo bloccato per sempre e zero rimodulazioni. Per verificare i dettagli dell'offerta e attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Cosa include l’offerta di Iliad

Iliad mette a disposizione una promozione completa sotto tutti i punti di vista. Ecco cosa comprende:

250 Giga in 5G per una connessione ultraveloce;

per una connessione ultraveloce; Minuti e SMS illimitati in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea;

in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea; 13 Giga dedicati al roaming UE per navigare in Europa senza spese non previste;

per navigare in Europa senza spese non previste; Chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni nel mondo , tra cui USA, Regno Unito, Canada, Australia, Cina e Brasile.

verso oltre , tra cui USA, Regno Unito, Canada, Australia, Cina e Brasile. Servizi inclusi senza costi aggiuntivi: hotspot, VoLTE, segreteria telefonica, controllo credito residuo e portabilità del numero.

Grazie alla funzione hotspot, puoi condividere la connessione con altri dispositivi, mentre la tecnologia VoLTE assicura chiamate in alta qualità su rete 4G, senza interrompere la navigazione.

L’offerta Iliad TOP 250 può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di Iliad e prevede un costo di attivazione di 9,99€ una tantum. Nessun vincolo contrattuale, nessun costo nascosto: solo massima trasparenza e convenienza.

L’offerta è disponibile fino al 6 marzo 2025. Non perdere l’opportunità di avere 250 GB in 5G a un prezzo senza rivali.

