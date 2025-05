Iliad ti offre 200GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese con 5G incluso

Preparati a navigare alla massima velocità, a chiamare e mandare infiniti SMS con Iliad. Grazie all'offerta GIGA 200 puoi avere 200 GB in 4G, 4G+ e 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia a soli 9,99 euro al mese per sempre.

Nell'offerta, il 5G è incluso senza costi aggiuntivi e disponibile sui dispositivi compatibili nelle aree coperte. Nel caso superassi i 200GB a te riservati potrai scegliere se navigare a soli 90 centesimi ogni 100MB, previa tuo consenso. In più, avrai anche 13GB dedicato in roaming europeo che ti daranno la possibilità di rimanere connesso anche all'estero.

Non finisce qui: il pacchetto include minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni, non solo in Italia quindi, ma anche all'estero. L'attivazione della SIM costa solo 9,99 euro e, come sempre con Iliad, non ci sono costi nascosti né aumenti improvvisi. Una volta attivata, la tariffa rimane bloccata per sempre.

L'opportunità sta aspettando solo te: attiva adesso Iliad GIGA 200 per navigare senza limiti e senza pensieri a soli 9,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.