Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Iliad sconta la sua offerta per la fibra di 4 euro al mese per sempre

Aggiungendo il modem con la nuova tecnologia Wi-Fi 7 e l'abbonamento al servizio Cafeyn per migliaia di riviste online.
Iliad sconta la sua offerta per la fibra di 4 euro al mese per sempre
Aggiungendo il modem con la nuova tecnologia Wi-Fi 7 e l'abbonamento al servizio Cafeyn per migliaia di riviste online.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 gen 2026
Link copiato negli appunti

La fibra di Iliad è in offerta a 22,99 euro al mese invece di 26,99 euro. Lo sconto di 4 euro al mese vale per sempre, come da tradizione dell'operatore francese, e ne beneficiano i clienti mobile Iliad con un'offerta da almeno 9,99 euro al mese e il servizio del pagamento automatico attivo.

Inclusi nel prezzo mensile anche il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 e l'abbonamento al servizio Cafeyn, con cui si ha accesso alla lettura di migliaia tra giornali e riviste online. Per quanto riguarda il costo di installazione, è previsto un pagamento una tantum pari a 39,99 euro.

Pagina offerta Iliad

iliadbox 22,99 euro

Velocità in download fino a 5 Gbit/s

Nel corso degli anni Iliad Fibra ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quello di nPerf, partner indipendente specializzato nell'analisi delle performance degli operatori di rete fissa e mobile, secondo cui quella di Iliad è la fibra più veloce d'Italia. D'altronde i numeri parlano chiaro: velocità in download fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, oltre che una velocità in upload fino a 700 Mbit/s.

Tali numeri vengono raggiunti nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, mentre nelle zone raggiunte dalla tecnologia FTTH GPON la velocità raggiunge un valore massimo di 2,5 Gbit/s in download e fino a 1 Gbit/s in upload. Performance di primo livello, dunque, che vengono ulteriormente esaltate dal router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, grazie a cui si ottengono prestazioni ancora superiori in termini di velocità e stabilità della linea.

Per verificare la copertura di rete è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all'offerta Iliad e premere sul pulsante Verifica copertura, per poi aggiungere il proprio indirizzo civico e il comune di appartenenza: il sistema restituirà in automatico i valori attesi nell'area specifica dopo pochi secondi.

L'offerta Iliad Fibra è in promozione a 22,99 euro al mese anziché 26,99 euro fino al 26 febbraio. Maggiori informazioni tramite il box che segue.

Pagina offerta Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Saily: l'eSIM potente e sicura che ti accompagna in ogni viaggio senza roaming
Tech

Saily: l'eSIM potente e sicura che ti accompagna in ogni viaggio senza roaming
Iliad sconta la fibra: 4 euro al mese in meno per sempre e migliaia di riviste
Tech

Iliad sconta la fibra: 4 euro al mese in meno per sempre e migliaia di riviste
Apple TV ha il film per antonomasia sulla F1: i primi 7 giorni sono gratis
Tech

Apple TV ha il film per antonomasia sulla F1: i primi 7 giorni sono gratis
Octopus rinnova le tariffe luce e gas: ecco le nuove valide fino al 29 gennaio
Tech

Octopus rinnova le tariffe luce e gas: ecco le nuove valide fino al 29 gennaio