Iliad sconta la sua offerta per la fibra di 4 euro al mese per sempre

La fibra di Iliad è in offerta a 22,99 euro al mese invece di 26,99 euro. Lo sconto di 4 euro al mese vale per sempre, come da tradizione dell'operatore francese, e ne beneficiano i clienti mobile Iliad con un'offerta da almeno 9,99 euro al mese e il servizio del pagamento automatico attivo.

Inclusi nel prezzo mensile anche il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 e l'abbonamento al servizio Cafeyn, con cui si ha accesso alla lettura di migliaia tra giornali e riviste online. Per quanto riguarda il costo di installazione, è previsto un pagamento una tantum pari a 39,99 euro.

Velocità in download fino a 5 Gbit/s

Nel corso degli anni Iliad Fibra ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quello di nPerf, partner indipendente specializzato nell'analisi delle performance degli operatori di rete fissa e mobile, secondo cui quella di Iliad è la fibra più veloce d'Italia. D'altronde i numeri parlano chiaro: velocità in download fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, oltre che una velocità in upload fino a 700 Mbit/s.

Tali numeri vengono raggiunti nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, mentre nelle zone raggiunte dalla tecnologia FTTH GPON la velocità raggiunge un valore massimo di 2,5 Gbit/s in download e fino a 1 Gbit/s in upload. Performance di primo livello, dunque, che vengono ulteriormente esaltate dal router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, grazie a cui si ottengono prestazioni ancora superiori in termini di velocità e stabilità della linea.

Per verificare la copertura di rete è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all'offerta Iliad e premere sul pulsante Verifica copertura, per poi aggiungere il proprio indirizzo civico e il comune di appartenenza: il sistema restituirà in automatico i valori attesi nell'area specifica dopo pochi secondi.

L'offerta Iliad Fibra è in promozione a 22,99 euro al mese anziché 26,99 euro fino al 26 febbraio. Maggiori informazioni tramite il box che segue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.