iliad: offerta con fibra FTTH e router Wi-Fi 7 incluso

Prezzi semplici e vantaggi per i clienti mobile

L'offerta di iliad è strutturata in modo semplice. Il prezzo standard è di 26,99 euro al mese, che può scendere a 22,99 euro al mese per i clienti mobile iliad che attivano l’offerta combinata. Sono inclusi anche i minuti illimitati verso numeri fissi nazionali e internazionali selezionati, oltre alle chiamate verso Stati Uniti e Canada.

Wi-Fi 7 incluso con iliadbox

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è la iliadbox con Wi-Fi 7 inclusa in comodato d’uso gratuito. Questa nuova generazione di tecnologia wireless promette maggiore velocità, minore latenza e migliore gestione delle connessioni simultanee. In pratica, significa poter guardare contenuti in streaming, lavorare e giocare online senza rallentamenti, anche con tutta la famiglia connessa.

Una rete pensata per l’uso quotidiano