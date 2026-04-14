iliad: offerta con fibra FTTH e router Wi-Fi 7 incluso

Tra streaming, lavoro da remoto, gaming e decine di dispositivi collegati alla rete domestica, avere una connessione affidabile è diventato fondamentale. Per rispondere a queste esigenze,iliad propone un’offerta fibra basata su tecnologia FTTH e router con Wi-Fi 7 incluso, pensata per coniugare velocità, semplicità e convenienza.
L'offerta di iliad è strutturata in modo semplice. Il prezzo standard è di 26,99 euro al mese, che può scendere a 22,99 euro al mese per i clienti mobile iliad che attivano l’offerta combinata. Sono inclusi anche i minuti illimitati verso numeri fissi nazionali e internazionali selezionati, oltre alle chiamate verso Stati Uniti e Canada.
Wi-Fi 7 incluso con iliadbox
Uno degli elementi distintivi dell’offerta è la iliadbox con Wi-Fi 7 inclusa in comodato d’uso gratuito. Questa nuova generazione di tecnologia wireless promette maggiore velocità, minore latenza e migliore gestione delle connessioni simultanee. In pratica, significa poter guardare contenuti in streaming, lavorare e giocare online senza rallentamenti, anche con tutta la famiglia connessa.
Una rete pensata per l’uso quotidiano
Il punto di forza dell’offerta iliad non è soltanto la velocità massima dichiarata, ma la capacità di sostenere senza difficoltà le attività digitali di ogni giorno. Dalla visione di film e serie TV in streaming alle videochiamate di lavoro, fino al gaming online e all’utilizzo contemporaneo di più dispositivi, la proposta punta a garantire una connessione stabile e adatta alle esigenze della casa connessa moderna. L’offerta iliad si basa su rete in fibra ottica FTTH, con velocità che variano in base alla tecnologia disponibile. Nelle aree coperte da FTTH EPON si può arrivare fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload, mentre nelle zone FTTH GPON le prestazioni raggiungono fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload. Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Se vuoi aggiornamenti su Digital Marketing inserisci la tua email nel box qui sotto: