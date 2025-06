Iliad Giga 220: 220 GB in 5G e chiamate illimitate a 9,99€/mese

Chi cerca una tariffa mobile generosa, trasparente e adatta a ogni esigenza quotidiana può contare su Iliad GIGA 220: l'offerta attualmente in promozione a 9,99€ al mese con 200 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, senza costi nascosti né aumenti futuri.

Una soluzione perfetta per chi lavora, studia o viaggia, con la garanzia del prezzo bloccato per sempre. Approfittane ora andando sul sito di Iliad.

Tutti i vantaggi dell'offerta Iliad GIGA 220

Con GIGA 220, Iliad punta dritto alle esigenze di chi utilizza lo smartphone come strumento principale per navigare, comunicare, guardare contenuti in streaming o usare il telefono come hotspot per altri dispositivi. I 220 GB mensili in 5G sono più che sufficienti per lavorare da remoto, seguire lezioni online o godersi film e serie TV anche lontano da casa, sfruttando una rete sempre più estesa su tutto il territorio nazionale.

Ma non finisce qui: nel pacchetto sono inclusi minuti e SMS illimitati, oltre a una serie di servizi utili come hotspot gratuito, mi richiami, segreteria telefonica, VoLTE, portabilità del numero e nessuno scatto alla risposta. Tutto con nessun vincolo contrattuale e nessuna sorpresa a livello di costi.

L'attivazione è semplice e veloce: basta collegarsi al sito ufficiale di Iliad, scegliere la promo GIGA 220 e iniziare subito a navigare in libertà. Con Iliad, il prezzo che sottoscrivi oggi resta per sempre.

