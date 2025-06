La nuova offerta mobile Iliad Flash 220 è ora attivabile anche dai già clienti, attraverso il cambio offerta a costo zero che consente agli utenti di aumentare i Giga della loro offerta. Per usufruire della promo c'è tempo fino alle ore 15.00 del 17 luglio 2025, salvo ulteriori proroghe.

L'upgrade è consigliato soprattutto ai clienti Iliad titolari di un'offerta a 9,99 euro al mese ma con un quantitativo di Giga inferiore. In questo caso, il passaggio a Flash 220 consentirebbe di aumentare i Giga gratis e allo stesso prezzo mensile.

220 Giga in 5G a 9,99 euro al mese

Riepiloghiamo in breve cosa include l'ultima offerta Flash 220:

220 Giga su rete 5G Iliad

minuti e SMS illimitati

13 Giga dedicati in roaming nei Paesi Ue

navigazione in hotspot

servizio VoLTE per chiamate su rete 4G

Iliad continua dunque ad alzare l'asticella, abbattendo il muro dei 200 Giga al di sotto della soglia dei 10 euro e spingendosi fino a 220 Giga. Per giunta senza rinunciare alla velocità del 5G, il nuovo standard delle telecomunicazioni che negli ultimi tempi ha raggiunto un numero sempre più grande di città italiane.

Sempre a proposito di navigazione sul web, l'offerta in questione comprende anche 13 Giga dedicati esclusivamente al roaming zero nei Paesi dell'Unione europea. Se ad esempio si sta pianificando una vacanza in Grecia di una settimana, con Flash 220 si potrà navigare senza pagare costi extra legati al roaming grazie ai 13 Giga in 5G messi a disposizione da Iliad.

Un ulteriore vantaggio dell'offerta Iliad Flash 220 è la possibilità di attivare la fibra Iliad con uno sconto di 4 euro al mese, per un risparmio complessivo di 48 euro ogni anno (il prezzo si abbassa a 21,99 euro al mese da 25,99 euro, anche in questo caso senza alcuna rimodulazione).

