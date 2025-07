Iliad FLASH 150: 150 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99€, senza sorprese

Perché pagare di più se puoi avere tutto ciò che ti serve a un prezzo davvero competitivo? Con Iliad FLASH 150 hai a disposizione un'offerta veramente eccezionale.

Include 150 Giga per navigare in libertà, chiamate e messaggi illimitati verso tutti i numeri italiani e minuti gratuiti anche verso oltre 60 Paesi nel mondo, il tutto a 7,99€ al mese, senza vincoli né spese nascoste. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad .

Iliad Flash 150 è l'offerta dell'estate

Iliad continua a distinguersi per chiarezza e trasparenza: niente costi di attivazione, nessuna rimodulazione futura, nessun contratto a lungo termine. Il canone mensile resta fisso, per sempre. E grazie alla crescita costante della rete, puoi contare su una connessione veloce e stabile, anche in movimento.

E se hai in programma viaggi in Europa o ti sposti spesso per lavoro, puoi contare su 11 Giga di roaming inclusi da utilizzare nell'Unione Europea, oltre alla possibilità di chiamare e inviare SMS senza limiti durante la tua permanenza all'estero. L'offerta di Iliad è dunque perfetta per un'estate connessa, sia che tu stia pianificando una vacanza, un weekend fuori porta o stia semplicemente cercando un gestore affidabile per la tua quotidianità.

Sei uno studente in pausa estiva? Un lavoratore che viaggia spess? O un genitore che vuole offrire una soluzione conveniente ai propri figli? FLASH 150 è la risposta giusta. Naviga, chiama, risparmia: attiva oggi la promo, prima che venga ritirata. Con Iliad, quello che vedi è davvero quello che paghi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.