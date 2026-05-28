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Iliad, la fibra con router Wi-Fi 7 è in sconto di 4 euro al mese

Il prezzo scende da 26,99 euro a 22,99 euro al mese per sempre per gli utenti che hanno attiva un'offerta mobile da almeno 9,99€.
Iliad, la fibra con router Wi-Fi 7 è in sconto di 4 euro al mese
Il prezzo scende da 26,99 euro a 22,99 euro al mese per sempre per gli utenti che hanno attiva un'offerta mobile da almeno 9,99€.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 mag 2026
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Iliad Fibra, con incluso il router Wi-Fi 7, è in offerta a 22,99 euro al mese per sempre grazie allo sconto di 4 euro riservato agli utenti titolari di un'offerta mobile Iliad da almeno 9,99 euro al mese con il servizio di ricarica automatica attivo. L'offerta iliadbox è valida per un periodo di tempo limitato, con la sottoscrizione disponibile tramite il sito ufficiale dell'operatore francese.

Prima di procedere eventualmente con l'acquisto, si raccomanda di effettuare la verifica di copertura della zona in cui si risiede, così da essere certi che la fibra di Iliad raggiunga il proprio comune. Per la verifica occorrono semplicemente l'indirizzo di residenza con indirizzo civico e CAP.

Pagina offerta Iliad Fibra

Cosa include l'offerta Iliad Fibra

Innanzitutto è inclusa la fibra ottica FTTH, vale a dire la fibra che raggiunge l’abitazione, garantendo di conseguenza performance di connessione superiori rispetto alla stragrande maggioranza di altre offerte. A proposito di questo, Iliad Fibra raggiunge una velocità in download fino a 5 Gbit/s e fino a 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON.

Incluso nell’offerta c’è anche il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi di ultima generazione (Wi-Fi 7), tramite cui è possibile beneficiare di copertura e stabilità migliori del segnale Internet in tutta la propria abitazione. Sempre a questo proposito, menzioniamo l’app iliadbox connect, che aiuta i clienti Iliad a gestire in modo semplice la propria rete.

Ci sono poi minuti illimitati in Italia e verso i fissi internazionali di numerosi Paesi, nonché i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Appartengono alla lista delle nazioni verso cui le chiamate sono gratuite Brasile, India, Perù, Australia, Austria, Cina, Nuova Zelanda, Portogallo, Regno Unito e Svizzera.

Maggiori informazioni sull'offerta Iliad sono consultabili direttamente alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il link che trovate posizionato qui sotto.

Pagina offerta Iliad Fibra

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