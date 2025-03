Iliad Fibra: la nuova offerta con connessione con il Wi-Fi 7

Iliad porta la fibra ottica a un livello superiore con un’offerta innovativa e trasparente. Con velocità elevate, connessione stabile e un router di ultima generazione, Iliad Fibra offre delle prestazioni ottimali per ogni esigenza, dal lavoro da remoto allo streaming in alta definizione.

Caratteristiche dell’offerta

L’offerta fibra di Iliad include 100% fibra ottica FTTH e la iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, fornita in comodato d’uso gratuito. Il Wi-Fi 7 è l’ultima generazione dello standard di connessione wireless, garantendo velocità e stabilità ancora più elevate per download e upload senza interruzioni.

Le chiamate illimitate sono incluse verso numeri nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali, senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’app iliadbox connect permette di gestire la rete domestica con facilità e controllo totale.

Velocità della Fibra Iliad

La velocità della connessione varia in base alla tecnologia disponibile nella propria zona:

FTTH EPON : Download fino a 5 Gbit/s , upload fino a 700 Mbit/s .

: Download fino a , upload fino a . FTTH GPON : Download fino a 2,5 Gbit/s , upload fino a 500 Mbit/s .

: Download fino a , upload fino a . Aree bianche: Download fino a 1 Gbit/s, upload fino a 300 Mbit/s.

Le prestazioni effettive possono variare in base alla copertura, alla congestione della rete e alle caratteristiche della connessione Wi-Fi.

Wi-Fi 7: Massima Innovazione e Efficienza Energetica

Iliad è il primo operatore in Italia a includere nella propria offerta un router con tecnologia Wi-Fi 7. Questa innovazione permette di connettere più dispositivi contemporaneamente senza perdere velocità, ideale per streaming 4K, gaming online e smart working. La iliadbox è dotata di pulsante ON/OFF per spegnere il router senza staccare la spina e una modalità Sleeping per ridurre i consumi energetici.

L’installazione è semplice e senza pensieri: un tecnico qualificato si occuperà di portare e configurare la iliadbox direttamente a casa tua.

Vantaggio Fibra + Mobile

Gli utenti mobile Iliad possono accedere a uno sconto esclusivo sulla fibra:

Se hai un’offerta mobile da 9,99€ o 11,99€ al mese , puoi attivare la fibra a 21,99€/mese invece di 25,99€ .

, puoi attivare la fibra a . Se hai un’offerta inferiore a 9,99€/mese, puoi passare a Giga 200 o Giga 250 e ottenere lo stesso vantaggio Fibra + Mobile.

