Iliad Fibra: internet a casa senza vincoli in FTTH

La nuova promozione di Iliad offre internet flat 24 ore su 24 in FTTH ad un prezzo incredibile e bloccato per sempre senza sorprese né vincoli.

Il prezzo richiesto dal gestore in questione parte da 19,99 euro mensili ed è riservato a chi possiede una SIM mobile con una offerta da 9,99 euro al mese.

Iliad Fibra: ecco i dettagli

L'offerta in questione prevede una velocità massima raggiungibile fino a 5 Gbit/s complessivi in download e 700 Mbps in upload. Questo quantitativo è suddiviso in 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet e fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi. Il prezzo è di 19,99 euro al mese per i clienti mobili con promo compatibile. Per chi non ha questi requisiti, il prezzo è di 24,99€.

Oltre alla connessione illimitata, troviamo sempre incluse le chiamate senza limiti dal fisso verso tutti i numeri fissi di 60 destinazioni quali Azzorre, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Inoltre, sono sempre comprese le chiamate effettuate verso fissi e mobili di Alaska, Canada, USA e Hawaii.

Il modem è compreso in comodato d'uso gratuito. In caso di KO o recesso bisognerà restituire, pena una penale pari al valore del dispositivo.

Costi ed altro

Iliad per la sua Fibra richiede un contributo iniziale una tantum pari a 39,99€. L'attivazione avviene in pochi minuti ed in completa autonomia.

