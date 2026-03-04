Iliad: Fibra FTTH e un router di ultima generazione

Chiamate incluse e vantaggio Fibra + Mobile

Chi è già cliente mobile iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€ al mese può attivare il vantaggio Fibra + Mobile, ottenendo la fibra a 22,99€ al mese anziché 26,99€, mantenendo il prezzo nel tempo. L’offerta di iliad comprende minuti illimitati dall’Italia verso numeri fissi nazionali e internazionali selezionati e verso mobili di Stati Uniti e Canada.

Wi-Fi 7 in comodato gratuito

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è la iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 inclusa in comodato d’uso gratuito. Il nuovo standard wireless promette maggiore efficienza nella gestione simultanea dei dispositivi, latenza ridotta e maggiore stabilità rispetto alle generazioni precedenti. Streaming in alta definizione, gaming online e smart working possono convivere sulla stessa rete domestica con minori interferenze.

La iliadbox integra inoltre funzioni di gestione tramite app dedicata e modalità di risparmio energetico, con pulsante ON/OFF fisico e modalità “Sleeping” per ridurre i consumi.

L’offerta fibra iliad prevede un canone mensile e senza vincoli di durata. La iliadbox è fornita in comodato d’uso gratuito e l’installazione viene gestita da un tecnico direttamente presso l’abitazione dell’utente. Come previsto dalla normativa, le prestazioni indicate fanno riferimento a valori massimi teorici e possono variare in base alle condizioni tecniche della linea e della rete domestica.

