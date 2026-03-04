Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Iliad: Fibra FTTH e un router di ultima generazione
Fibra FTTH fino a 5 Gbit/s, router Wi-Fi 7 incluso e riconoscimento nPerf 2025: l’offerta iliad punta su velocità elevate, stabilità e integrazione fisso-mobile.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 4 mar 2026
Con l’offerta di iliad Italia puoi accedere a una connessione 100% fibra FTTH con velocità fino a 5 Gbit/s e un router di ultima generazione Wi-Fi 7 incluso in comodato gratuito. Una proposta che si inserisce in un mercato sempre più orientato verso performance elevate e stabilità, confermata anche dai risultati del Barometro 2025 pubblicato dalla società indipendente nPerf, basato su oltre 693 mila test effettuati sulle reti fisse italiane.

Chiamate incluse e vantaggio Fibra + Mobile

Chi è già cliente mobile iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€ al mese può attivare il vantaggio Fibra + Mobile, ottenendo la fibra a 22,99€ al mese anziché 26,99€, mantenendo il prezzo nel tempo. L’offerta di iliad comprende minuti illimitati dall’Italia verso numeri fissi nazionali e internazionali selezionati e verso mobili di Stati Uniti e Canada.

Wi-Fi 7 in comodato gratuito

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è la iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 inclusa in comodato d’uso gratuito. Il nuovo standard wireless promette maggiore efficienza nella gestione simultanea dei dispositivi, latenza ridotta e maggiore stabilità rispetto alle generazioni precedenti. Streaming in alta definizione, gaming online e smart working possono convivere sulla stessa rete domestica con minori interferenze.

La iliadbox integra inoltre funzioni di gestione tramite app dedicata e modalità di risparmio energetico, con pulsante ON/OFF fisico e modalità “Sleeping” per ridurre i consumi.

L’offerta fibra iliad prevede un canone mensile e senza vincoli di durata. La iliadbox è fornita in comodato d’uso gratuito e l’installazione viene gestita da un tecnico direttamente presso l’abitazione dell’utente. Come previsto dalla normativa, le prestazioni indicate fanno riferimento a valori massimi teorici e possono variare in base alle condizioni tecniche della linea e della rete domestica.

