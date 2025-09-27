Iliad è per sempre: 200 GB e tutto illimitato a soli 9,99 euro al mese

Torna disponibile una tra le offerte Iliad più amate: GIGA 200, che a soli 9,99 euro al mese (per sempre) ti offre 200 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, 5G incluso e una serie di servizi aggiuntivi senza alcun costo nascosto.

I dettagli dell’offerta GIGA 200

Il pacchetto mette a disposizione 200 GB utilizzabili in 4G/4G+ e 5G, disponibile su smartphone compatibili e nelle aree già raggiunte dal servizio. uperata la soglia prevista, la navigazione può proseguire a 0,90 euro ogni 100 MB, ma solo dopo consenso esplicito dell’utente.

La parte voce è altrettanto interessante: sono infatti inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, con estensione anche al roaming europeo, dove oltre a chiamate e messaggi senza limiti si aggiungono 13 GB dedicati alla navigazione.

Per chi ha amici e parenti all’estero, l’offerta integra inoltre minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali, rendendo semplice mantenere i contatti anche fuori dall’Italia.

Non mancano i servizi già compresi nel canone, come hotspot gratuito, segreteria telefonica, tecnologia VoLTE per chiamate in alta qualità, controllo del credito residuo e portabilità del numero rapida, senza scatto alla risposta. L’unico costo extra è quello di attivazione della SIM, pari a 9,99 euro.

GIGA 200 è l'offerta per te se ami guardare film o serie in streaming durante i viaggi, lavori da remoto e hai la necessità di collegarti spesso in hotspot alla propria rete, organizzi gite e vacanze verso mete estere e sfrutti il roaming incluso per consultare mappe e app di messaggistica, oppure vuoi semplicemente restare in contatto con amici e familiari in altri Paesi, anche extra UE.

Con GIGA 200, Iliad conferma la sua filosofia: un prezzo bloccato per sempre, nessun costo nascosto e servizi inclusi senza sorprese. A 9,99 euro al mese ricevi 200 GB, minuti e SMS illimitati, 5G incluso e vantaggi anche in Europa. Attiva la tua nuova SIM online, oppure scegli di portare il tuo numero.

