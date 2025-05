Iliad: come risparmiare 48 euro all'anno sulla fibra

Se si sta valutando un cambio di offerta per la linea Internet di casa, segnaliamo l'attuale promozione in corso sulla fibra Iliad che permette di risparmiare 48 euro all'anno. Grazie a uno sconto di 4 euro al mese, il costo della fibra passa così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese per sempre.

L'offerta è riservata agli utenti mobile Iliad con un'offerta attiva da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Inclusi nell'offerta vi sono l'iliadbox on tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito, una fibra ottica FTTH, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni all'estero, più l'app iliadbox connect per una gestione completa della linea.

Le due offerte Iliad per beneficiare dello sconto di 48 euro

Al momento sono due le offerte mobile Iliad che soddisfano i requisiti per ottenere lo sconto di 48 euro all'anno sulla fibra: TOP 200 a 9,99 euro e TOP 250 a 11,99 euro. La prima include 200 Giga in 5G per navigare in Internet alla massima velocità, più minuti e SMS illimitati. La seconda invece offre 250 Giga alla massima velocità, confermando le chiamate e gli SMS illimitati. Per entrambe le offerte il costo di attivazione della SIM è pari a 9,99 euro.

Dopo aver scelto l'offerta mobile di proprio interesse tra GIGA 200 e GIGA 250, non resta che sottoscrivere prima l'offerta fibra e poi quella mobile. Fatto questo, si potrà attivare il vantaggio Fibra + Mobile attraverso la propria Area Personale Fibra, ricevendo così in automatico lo sconto di 4 euro al mese.

La rete fibra di Iliad si distingue per la sua velocità e la tecnologia Wi-Fi 7: nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON può raggiungere una velocità in download fino a 5 Gigabit/s, suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload; per quanto riguarda invece l'ultima generazione dello standard di trasferimento dei dati wireless, quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato della tecnologia Wi-Fi 7.

