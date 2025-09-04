Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Iliad Box: la fibra ottica veloce e trasparente a 21,99€ per sempre

Con Iliad Box hai fibra ottica ultraveloce fino a 5 Gbit/s, modem Wi-Fi 7 incluso e chiamate illimitate a soli 21,99€ al mese per sempre.
Iliad Box: la fibra ottica veloce e trasparente a 21,99€ per sempre
Con Iliad Box hai fibra ottica ultraveloce fino a 5 Gbit/s, modem Wi-Fi 7 incluso e chiamate illimitate a soli 21,99€ al mese per sempre.
Roberta Bonori
Pubblicato il 4 set 2025
Stai cercando un nuovo gestore internet o vuoi finalmente liberarti da tariffe poco chiare e aumenti improvvisi? Con Iliad Box hai la certezza di una connessione ultraveloce, trasparente e conveniente. Per i clienti Iliad Mobile con piani da 9,99€ o 11,99€, l’offerta è ancora più vantaggiosa: fibra ottica a soli 21,99€ al mese, per sempre.

Fibra senza sorprese

Il bello di Iliad Box è proprio la sua trasparenza: nessun costo nascosto, nessun rincaro dopo qualche mese, solo un prezzo chiaro e bloccato che ti permette di risparmiare fino al 48% all’anno rispetto ad altre offerte. Una scelta che ti dà tranquillità, stabilità e soprattutto libertà di navigare alla massima velocità.

La connessione è garantita dalla fibra FTTH (Fiber to the Home), che arriva direttamente dentro casa tua per assicurarti prestazioni superiori:

  • FTTH EPON: fino a 5 Gbit/s complessivi in download e 700 Mbit/s in upload.

  • FTTH GPON (disponibile a Milano, Torino e Bologna): fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

  • Aree bianche: fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Con questa tecnologia, streaming, gaming online, smart working e gestione di più dispositivi contemporaneamente diventano esperienze fluide e senza interruzioni. Nell’offerta è compreso il modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, progettato per offrire stabilità e reattività alla rete, anche quando tutta la famiglia è connessa. Inoltre, con Iliad Box hai chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali: un pacchetto completo che unisce velocità e comunicazione senza limiti. Con Iliad Box porti a casa fibra ultraveloce, Wi-Fi di nuova generazione e chiamate illimitate a un prezzo che resta bloccato nel tempo. Perché la vera rivoluzione non è solo navigare veloce, ma farlo con la certezza di una tariffa chiara e definitiva.

