Iliad Box: la fibra da 5Gbit per sempre a 19,99€

Dite basta alle rimodulazioni con Iliad Box, l'offerta internet fibra per la casa a prezzo fisso, ora disponibile a soli 19,99€ per sempre. Un prezzo davvero competitivo che permette di navigare ad elevata velocità su internet e avere una connessione di rete di ultima generazione, per navigare, vedere contenuti in streaming, giocare, scaricare e molto altro senza alcun rallentamento.

Come già accade per i piani mobile, Iliad garantisce una tariffa senza rimodulazioni nel corso del tempo, vincoli o costi aggiuntivi.

Iliad Box: di addio alle rimodulazioni anche per la fibra

Sottoscrivendo Iliad Box, dopo aver verificato la copertura nella propria zona, riceverete un router in comodato d'uso gratuito che integra le ultime tecnologie per quanto riguarda la rete. Garantisce innanzitutto una velocità massima fino da 2,5 a 5Gbit/s in download, divisa tra ethernet e wireless, e da 500 a 700Mbit/s in upload, a seconda della copertura. A ciò si aggiunge il WiFi 6 integrato, oltre a chiamate gratuite e senza limiti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Tra i servizi inclusi è presente la segreteria telefonica e l'app Iliadbox connect, da cui è possibile gestire tutto. In questo modo è possibile svolgere molteplici attività da diversi dispositivi collegati, senza perdite di velocità. Nel caso in cui l'ufficio o la casa siano di grandi dimensioni, Iliad permette di collegare fino a 4 extender per far si che il segnale wifi raggiunga tutte le aree del locale. È possibile farlo aggiungendo 1,99€ per ogni dispositivo di estensione collegato, creando una piccola rete mesh.

Con Iliad Box è anche possibile usufruire, a 2,99€ al mese in più, di una protezione dalle minacce di rete con il pacchetto antivirale di McAfee Multi Access, utilizzabile fino a un massimo di 5 dispositivi, inclusi smartphone e tablet, oltre che PC. Permette di difendersi da tutti i recenti attacchi, oltre a proteggere le informazioni personali e le password e beneficiare di un supporto tecnico per gli aggiornamenti.

Iliad Box è attivabile direttamente online, dall'area privata se siete già dei clienti. In alternativa basta compilare i campi richiesti, verificando prima se la rete raggiunge la propria zona attraverso lo strumento disponibile nella pagina dedicata.

